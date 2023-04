Scopri la nuova cucina Iconica di Veneta Cucine

Spazio al contenimento per ambienti più accoglienti

Una visione estetica innovativa

La cucina Iconica rompe gli schemi compositivi tradizionali , eliminando il profilo superiore sulle basi e utilizzando un sistema di allineamenti che lascia più spazio alla progettualità, con linee che si frammentano creando un effetto visivo dinamico e articolato. Un' estetica innovativa che consente di personalizzare la composizione declinandola in infinite varianti: il profilo per l’apertura è presente solo a livello intermedio, per un effetto senza soluzione di continuità fra il top e i frontali. I cassetti hanno una disposizione volutamente sfalsata e possono essere scelti in finiture differenti, per creare volumi ed effetti estetici inediti e unici. Ampia la gamma di materiali disponibili per la cucina Iconica: legni, laccati lucidi, opachi e finitura metallo liquido, laminati Fenix® e decorativi, laccati opachi Soft, vetri laccati lucidi e opachi, canneté legno e canneté vetro opaco. Li si può combinare a piacere anche nello stesso modulo, per un progetto cucina su misura.

La cucina living, scenario conviviale

Nelle nostre case la preparazione dei piatti è sempre più spesso vissuta come momento conviviale e di condivisione: la cucina si apre così al soggiorno, con cui condivide spazi e funzioni e da cui mutua materiali e forme. Veneta Cucine integra i programmi di arredo cucina con elementi della gamma Living, come il pannello attrezzato Groove, che ottimizza e valorizza lo spazio altrimenti non utilizzato. Un sistema estremamente flessibile, che consente di progettare qualsiasi superficie verticale, grazie ad elementi personalizzabili in dimensione e finitura, che vanno a creare svariate geometrie, in base a gusto ed esigenze personali. A definire l’orizzontalità del sistema sono guide accessoriabili che si sviluppano per l’intera lunghezza del pannello.



Groove si compone di pannelli realizzati nei materiali e nelle finiture di Veneta Cucine. Il telaio posteriore e perimetrale è in alluminio finitura Bronzo; i profili orizzontali, nella stessa finitura, sono disponibili dotati o meno di luce LED e possono essere accessoriati con elementi intercambiabili quali mensole in alluminio, laccate o impiallacciate, ganci, porta rotolo o porta calici.



In foto vi proponiamo una cucina a isola in cui gli elementi del Living Veneta Cucine e il sistema Groove mettono in comunicazione zona cottura e area lavaggio. Armadi e pensili sono realizzati nei materiali e con gli stessi motivi stilistici che caratterizzano il living. Gli elementi sospesi alternano elementi chiusi con anta ed elementi a giorno per ottenere una composizione dinamica in un gioco di pieni e vuoti.