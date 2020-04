Le cucine economiche di Leroy Merlin

Redazione - 16 giugno 2016

Le caratteristiche delle cucine Leroy Merlin

Hai deciso di acquistare una cucina Leroy Merlin? Allora questa guida ti sarà di grande aiuto. Innanzi tutto, sappi che la nota catena francese propone 2 tipologie di cucina in kit:



Complete a moduli fissi. Componibili.



Le prime sono molto basic, economiche e caratterizzate da un buon grado di versatilità: l’utente può organizzare lo spazio scegliendo fra diversi moduli di arredo (basi, colonne, mobili a giorno) e optare anche per una cucina molto piccola, adatta a un monolocale, un bilocale o alla zona snack di un ufficio.



Le cucine componibili costano di più ma in compenso si traducono un elevato livello personalizzazione. I vari elementi - piani di lavoro, pensili, vani contenitori, cassettiere, colonne e ante – possono essere collocati con la massima libertà, in base ai gusti e alle necessità individuali e alle caratteristiche dell’ambiente. È possibile, per esempio, creare una composizione a U o a L, scegliere una colonna frigo, collocare un determinato mobile in base agli attacchi elettrici e agli scarichi idrici senza vincoli di sorta.

Quanto costa una cucina Leroy Merlin

Anche per quanto riguarda i prezzi, bisogna fare la distinzione fra cucine Leroy Merlin a moduli fissi e cucine Leroy Merlin componibili. Nel primo caso, una composizione mini costa 260-270 euro, una più ampia ma sempre poco pretenziosa costa fra i 570 e gli 800 euro.



Per quanto riguarda invece le cucine in kit componibili – la collezione si chiama Delinia - si parte da 580 euro per arrivare a un massimo di 1.700 euro. Facciamo qualche esempio. La proposta che vedete nella prima foto, a U con penisola, ha un prezzo pari a circa 1.100 euro (tutte le cifre che indichiamo non comprendono gli elettrodomestici).



Nella seconda immagine ecco invece una composizione lineare caratterizzata da numerosi vani contenitivi: pensili orizzontali e verticali, spazi chiusi da ante, cestoni, cassetti. Il prezzo è pari a circa 750 euro.



Infine una vivace cucina angolare salvaspazio e a tutta altezza, che quindi offre un alto grado di funzionalità; il prezzo è pari a circa 700 euro.

Qualche consiglio di Leroy Merlin per arredare una cucina

Leroy Merlin raccomanda, in primis, di misurare con precisione lo spazio disponibile e valutare eventuali ostacoli architettonici e strutturali prima di scegliere una composizione, facendo presente che questi ultimi possono essere tramutati in opportunità.



L’obbligo di rispettare le collocazioni predestinate del lavello e del piano cottura, per esempio, permettono di evitare nuovi allacci di acqua e gas; pilastri e colonne, invece, con le giuste scelte diventano valori aggiunti in termini di stile ed estetica.



Gli esperti dell’azienda, inoltre, sottolineano che la cucina lineare è intramontabile e non richiede né interventi particolarmente impegnativi, né molti elementi, eppure rappresenta sempre una sicurezza in riferimento sia alla funzionalità che allo stile: vince la semplicità, insomma.



Chi desidera un maggior grado di personalizzazione può invece optare per una penisola non strutturale, che si ottiene semplicemente collegando alla parete un piano che arrivi più o meno al centro della stanza; i mix materici sono di grande impatto.



La cucina angolare è la perfetta soluzione salvaspazio e consente di creare un triangolo di lavoro all’insegna dell’ergonomia, in modo che brevi e facili risultino gli spostamenti dalla zona cottura alla zona lavaggio e preparazione. La cucina con isola o penisola è l’ideale per il living, in quanto gli elementi in questione formano una sorta di suddivisione rispetto all’area pranzo e relax mantenendo comunque la continuità.

L’offerta Leroy Merlin per la cucina, non solo mobili