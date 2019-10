Le nuove cucine, Stosa interprete delle tendenze 2018

Evolution System: massimo potere contenitivo per la nuova cucina 2.0 di Stosa

Ammettiamolo, lo spazio in cucina non è mai abbastanza! Per ottimizzarlo e facilitare l'organizzazione e lo svolgimento delle azioni che quotidianamente svolgiamo in questo ambiente, Stosa ha messo a punto l’innovativo Evolution System. Si tratta di un insieme di innovazioni progettuali che rivoluzionano il concetto di cucina : la modularità, gli interni, le strutture garantiscono così estrema funzionalità e raffinato design. E sulla scia di questa nuova progettualità, alla recente edizione di Eurocucina, l’azienda ha presentato la sua aggiornata collezione di cucine, tra cui spicca per raffinatezza estetica ed innovativo design la sofisticata collezione Premium con Evolution System. La parola d’ordine in queste nuove cucine è: massima capacità contenitiva, a cui si accompagna lo straordinario e creativo mix di elementi e finiture che rende unica e personale ogni cucina Stosa . Entriamo nel vivo di Evolution System di Stosa e scopriamo i plus del progetto:

zoccolo alto solamente 8 cm che equivale a maggiore capacità delle basi ed assoluto minimalismo estetico;

che equivale a maggiore capacità delle basi ed assoluto minimalismo estetico; basi più alte e profonde con due ripiani interni, all’insegna dell’ergonomia e della funzionalità;

con due ripiani interni, all’insegna dell’ergonomia e della funzionalità; volumi maggiorati grazie a pensili, cassetti e cestoni più profondi;

grazie a pensili, cassetti e cestoni più profondi; top a filo anta per una maggiore eleganza visiva ed ulteriore superficie di lavoro;

per una maggiore eleganza visiva ed ulteriore superficie di lavoro; una nuova finitura nero spazzolato , all’insegna delle ultime tendenze.

legno di Rovere Sahara e laccato Panna opaco

Il sistema Evolution System può essere adottato in tanti nuovi modelli della collezione di cucine Stosa per rendere davvero “rivoluzionario” il tuo spazio in cucina. In foto una composizione che mixa elementi del modelloed altri della linea, una, elegante e di tendenza, in