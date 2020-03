Una cucina senza pensili, ecco come realizzarla

Perché progettare una cucina senza pensili

Arredamento in stile minimal scandinavo per questa cucina bianca (immagine via Entrance Makleri)

La cucina senza pensili è la tendenza del momento! Sottrarre anziché aggiungere è da sempre uno dei diktat dell’arredamento e la cosa interessante è che questo mood lo ritroviamo in stili contrapposti, quello minimal moderno e quello country shabby&chic. Solo che nel primo l’assenza di pensili non verrà colmata, nel secondo a questi si sostituiranno mensole e ripiani stracolmi di zuppiere, piatti e vecchi libri da cucina. Ma quando scegliere questa soluzione d’ arredo ?

Come ottimizzare lo spazio in questo tipo di cucina

3 belle cucine senza i pensili

È in stile rustico questa cucina in muratura, foto Kristian Septimius Krogh

Le cucine prive di pensili non appartengono ad un unico stile ma le ritroviamo sia in abitazioni dall’impronta classica, come in quelle dal carattere innovativo. L’importante è saper dare un’alternativa all’assenza dei volumi sospesi e rendere la cucina altrettanto confortevole. Ecco 3 ispirazioni di stampo diverso.