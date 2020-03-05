Una cucina senza pensili, ecco come realizzarla

Come progettare una cucina lineare senza pensili

La cucina lineare senza pensili concentra tutte le funzioni lungo una sola parete. Perché sia pratica, occorre distribuire correttamente conservazione, lavaggio, preparazione e cottura, evitando che le colonne interrompano la superficie di lavoro. Una configurazione efficace può prevedere un blocco di colonne a un’estremità e una sequenza di basi nella parte restante. In questo modo frigorifero, forni e dispensa rimangono riuniti, mentre lavello e piano cottura condividono un piano continuo. Quando lo spazio lo consente, una seconda linea parallela, composta da isola, penisola o madia, aumenta contenimento e superficie operativa. Negli ambienti più piccoli è invece importante scegliere elettrodomestici proporzionati e riservare un vano preciso a ogni funzione. La parete libera può essere trattata come un elemento architettonico. Uno schienale esteso verso l’alto protegge la superficie e crea un segno materico; una fascia di colore definisce la zona operativa; un’illuminazione continua assicura visibilità senza ricorrere alle tradizionali luci sottopensile.