Scegli con noi la tua cucina su misura!

Cosa si intende per cucina su misura

“Cucina su misura” significa definire soluzioni di alto livello qualitativo in cui si perdano vincoli dimensionali e formali delle cucine della grande distribuzione, per assolvere ad ogni tipo di esigenza e richiesta.

Ogni angolo e ogni centimetro saranno sfruttati nel dettaglio, ottimizzati e arricchiti da soluzioni personalizzate e innovative per rendere la cucina un atrredamento pensato su misura in relazione allo spazio a disposizione.



Mobiletti, ripiani, attrezzature interne, accessori per facilitare il contenimento e la fruibilità dell’arredo, saranno adattati in maniera personalizzata, realizzati su disegno soprattutto nel caso di pareti non in squadro, presenza di pilastri attorno a cui costruire l’arredo, porte o finestre in posizioni particolari per cui si debba creare una forma o una dimensione particolare, diversa, non consueta bensì “su misura” per un determinato ambiente.



Per realizzare una cucina progettata su misura in molti casi sono proprio gli installatori/ falegnami all’interno del negozio di vendita a realizzare modifiche all’arredo, tagliando e realizzando su misura i pezzi “speciali” che servano per adattare la cucina scelta alle particolari forme della casa dell’utente finale.