Funzionalità e compattezza con la cucina lineare di 3 metri

Quando scegliere una cucina lineare da 3 metri

Tre metri sono pochi per avere una cucina bene organizzata? No, considerando una sistemazione lineare, concentrando in questo spazio tutto quello che serve. La cucina lineare da 3 metri è una soluzione possibile grazie agli elementi modulari proposti dalle diverse aziende e ha bisogno di una progettazione dedicata affinché, assieme agli elettrodomestici, siano incastrati in modo ottimale. E quando scegliere una cucina lineare di 3 metri? Le motivazioni possono essere:

una metratura vincolante per spazi difficili, in ambienti di piccole dimensioni, lunghi e stretti, e in monolocali;

la decisione di non ingombrare un open space, lasciando cm preziosi al living e prevedendo magari un mobile a isola in condivisione con le due zone;

la creazione di un’area compatta usando mobili colorati, decorati, con finiture anche a contrasto, per un colpo d’occhio creativo niente male.

Il designer polacco Krzysztof Bogdanowicz in un suo progetto propone un angolo cucina lineare puntando su un mood industrial-natural, pochi elementi su una parete, con legno di rovere usurato per il piano di lavoro in cui sono incastrati lavabo e fuochi.