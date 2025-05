Cucina piccola con penisola, come arredarla al meglio

Scegli la configurazione adatta al tuo spazio

Inizia col prendere nota delle misure del locale per capire come progettare la tua cucina piccola con penisola.

Potrai scegliere una conformazione a L, dove la penisola rappresenta l’appendice della zona lineare. È adatta ad una stanza rettangolare sufficientemente larga.

Le soluzioni a U oppure a T, quella che divide il piano di lavoro in due parti, sono consigliate per ambienti dalla geometria regolare.

Se l'area a tua disposizione è limitata prediligi un piano snack di piccole dimensioni.



Cucina Moon di Moretti Compact. È disponibile nelle finiture laccate o impiallacciate, con maniglia integrata per interpretare i gusti moderni.