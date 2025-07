Come progettare una cucina open space con isola

Cucina open space con isola: qual è lo spazio necessario

Quando si decide di progettare una cucina open space con isola bisogna tenere presente che si agisce in maniera significativa al centro dell’ambiente.



Proprio per questo motivo la stanza deve possedere una dimensione di almeno 25 metri quadri. In questo modo potremo ottenere un risultato gradevole e sfruttare le potenzialità di questa moderna soluzione. Potrai optare per un tavolo separato oppure affiancare all'isola un piano snack.



Rispetto ad una cucina moderna con penisola richiede sicuramente un certo spazio in più.



Palio di Stosa propone un design che richiama la tradizione reinterpreto in chiave contemporanea. Sono protagoniste le essenze di rovere e frassino e la finitura laccata in diversi colori di tendenza.