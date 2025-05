Come progettare una perfetta cucina moderna con penisola

Le diverse funzioni della penisola

La penisola è versatile e può adattarsi a diverse esigenze. Può fungere da piano d'appoggio offrendo spazio utile per la preparazione dei cibi e allo stesso tempo integrare soluzioni di contenimento come cassetti, cestoni e vani a giorno.

Può essere utilizzata per ospitare la zona cottura o quella di lavaggio oppure entrambe creando un'area operativa completa. Se combinata con un bancone snack regala posti per pasti veloci.

Il Sistema Origina di Febal Casa ridefinisce gli spazi con un design ergonomico mostrando tutta sua bellezza e praticità.