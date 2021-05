Le migliori soluzioni per le cucine piccole e strette

Quali colori preferire per la cucina quando lo spazio è poco

Penisola per cucina piccola in legno chiaro

I colori sono alleati preziosi quando si tratta di cucine piccole e strette , perché possono aumentare la percezione visiva dello spazio , “ingannando” l’occhio, e anche renderle più luminose . Il bianco , in tal senso, è il re indiscusso. Ciò vale per quello assoluto ma anche per altre declinazioni, per esempio il bianco ghiaccio, il bianco sporco e il panna. Più in generale, tutte le tonalità chiare e neutre consentono di raggiungere i suddetti obiettivi; il grigio tortora, per dirne una, è attualmente assai in voga. Lo stesso dicasi per le tonalità naturali del legno , che con le loro sfumature aggiungono anche un plus in termini di calore. Per vivacizzare l’insieme, scansando il rischio di monotonia, è possibile inserire nelle composizioni colori d’accento per mezzo di moduli di dimensioni ridotte, a giorno o chiusi, e mensole. Giallo, verde acido, blu, rosso riscuotono molti consensi; chi ama osare, può puntare persino sul nero. Dosandolo con cura. Un’altra valida strada da percorrere è quella che conduce alle nuance pastello , in primis azzurro, giallo e verde.

3 progetti che abbiamo scelto per te

Abbiamo selezionato per te 3 interessanti progetti relativi a cucine piccole e strette , che possono essere ottime fonti d’ispirazione. Nella prima foto puoi vedere una composizione lineare compatta ma completa di tutto il necessario; nota i pensili a giorno e quelli chiusi da un’anta e anche le scelte cromatiche: bianco e legno naturale. Il tavolo è poggiato contro una parete per avere più spazio, ma può essere agevolmente spostato all’occorrenza. La seconda cucina ha uno sviluppo angolare e una grande capacità contenitiva, nonostante lo spazio disponibile sia ridotto. Il forno e il microonde sono incassati nella colonna, il lavabo coincide quasi con l’angolo e il gioco di 3 colori rende l’insieme ancora più dinamico. Il frigorifero è un modello combinato freestanding. Infine il progetto più originale: la cucina è divisa in due blocchi che occupano le pareti più lunghe; quella sulla destra è specchiata , di conseguenza la stanza sembra molto più ampia rispetto alla realtà. Inoltre la parete più corta in fondo è stata verniciata con pittura lavagna nonché arricchita da una mensola in tono. Lo stile è minimalista, la pulizia formale estrema.

Il ruolo della luce naturale e artificiale in una cucina piccola e stretta

Come i colori, anche la luce riveste un ruolo di primo piano nella progettazione di una cucina piccola e stretta.



Quella naturale dev’essere sfruttata al massimo; questo significa non solo che è necessario valorizzare finestre e porte finestre, evitando di collocare mobili nelle immediate vicinanze – quindi subito a destra o a sinistra - e di scegliere tende coprenti, ma anche che sarebbe opportuno considerarle veri e propri elementi di arredo da cui partire per scegliere gli altri, creando una continuità cromatica e stilistica. Se la finestra coincide con la parete in fondo, per esempio, si può immaginare che sia parte di una composizione a U.



Per quanto concerne invece l’illuminazione artificiale, sono due le soluzioni più valide:

Un lampadario che emani una luce diffusa + sorgenti luminose per il piano di lavoro.

Un sistema di luci distribuite parallelamente sui lati lunghi.



In tutti i casi, è meglio scegliere lampade e lampadari di dimensioni contenute. Via libera, invece, ai faretti da incasso. E si badi anche che l’intensità della luce non risulti trppo intensa.