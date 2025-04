Come organizzare la cucina: i trucchi per mantenerla ordinata

L'importanza dell'ordine e della pulizia

Meno oggetti ci sono in vista, migliore sarà l'estetica complessiva. Alcuni elettrodomestici ingombranti, come la macchina per il gelato o quella per il pane, trovano raramente un impiego frequente. È perciò consigliabile riporli altrove, magari in un ripostiglio.

Le tovaglie, bicchieri e stoviglie che utilizzi solo nelle occasioni speciali possono essere sistemati in credenze o mobili del soggiorno.

Un ambiente organizzato deve essere anche pulito. Abituati non accumulare pentole e stoviglie sporche nel lavello. Lava e riordina subito gli strumenti utilizzati, così da mantenere la cucina sempre bella e accogliente.



