Cucine Lube prezzi e catalogo

Redazione - 12 luglio 2016

Quanto costano le cucine Lube

Rispetto per l’ambiente nella selezione di materiali ecologici, integrazione fra design e innovazione tecnologica, cura del cliente, sia per il buon rapporto qualità-prezzo delle composizioni sia per i servizi post-vendita veloci ed efficienti. Ecco perché optare per una cucina Lube significa entrare in un universo costruito attorno alle esigenze dell’uomo, e in armonia con l’ambiente che lo circonda. Dunque, come già detto, cucina Lube, prezzi convenienti? Tenendo conto di tutti i concetti appena espressi, indubbiamente sì.



Nell’immagine, cucina Creativa di Lube con ante in melaminico larice bianco e laccato lucido grigio argento. Creativa è un programma che permette di progettare una cucina sempre unica ed irripetibile, grazie all’innovativa anta, realizzata con due pannelli sovrapposti di materiali diversi, spessore 16 mm, che fornisce l’apertura e crea straordinari contrasti cromatici.

I modelli di cucine moderne Lube

Il catalogo delle cucine Lube è molto vasto e si suddivide sostanzialmente in cucine classiche e cucine moderne. In quest’ultime molta importanza viene attribuita alle ante: Lube ne propone sempre di nuove per aumentare le possibilità di personalizzazione da parte dei consumatori: con pannelli sovrapposti in materiali differenti, in gres porcellanato, in finiture particolari, nelle più svariate tonalità. Una cucina Lube può essere lineare, ma è spesso dotata di isole e penisole dalle morfologie più inusuali, ma sempre all’insegna della massima praticità e contemporaneità.



In foto, cucina Nilde Gres con elemento ad isola in gres porcellanato Laminam oxide moro, completato da una composizione lineare formata da basi e pensili del programma Nilde in laccato lucido bianco. L’ampia gamma di materiali e finiture prevista per il programma di cucine Nilde, viene ampliata con la nuova anta in gres porcellanato. Dotata di un telaio in alluminio con finitura brill o moka e di maniglia integrata, l’anta è costituita da una lastra in gres porcellanato Laminam di spessore 3 mm, disponibile nelle varianti: Metropolis fumo, nero, moro o neve; Oxide avorio, perla, nero o moro. Sempre nelle stesse finiture è prevista la versione con apertura push-pull. La struttura dei mobili è realizzata con pannelli nobilitati in melaminico a bassa emissione di formaldeide.

Lube cucine prezzi

Cucina Lube, prezzi a che fascia appartengono? Molto dipende dalle dimensioni e dalle finiture, ma una composizione Lube s’inserisce in media in un’area di prezzo che spazia dai quattromila ai seimila euro. E considerando tutte le peculiarità qualitative descritte sinora, acquistare una cucina di questo marchio risulta dunque un buon affare. Senza contare che, secondo i giudizi online, una cucina Lube è anche molto duratura e non tradisce le aspettative del pubblico nel tempo.



In foto: cucina Adele con struttura in nobilitato melaminico a bassissima emissione di formaldeide (standard F****), proposta nella composizione formata da basi e colonne dotate di ante in MDF impiallacciato frassino blu petrolio. Il programma di cucine Adele è composto da basi, pensili e colonne modulari e componibili con frontali di spessore 24 mm, realizzati in MDF e disponibili nelle finiture: impiallacciato frassino tinto, rovere naturale o frassino termo-trattato caffè, con spazzolatura evidenziata composta da doghe orizzontali H 12 cm e cornice in massello su quattro lati; impiallacciato frassino tinto, rovere naturale o frassino termo-trattato caffè, con spazzolatura evidenziata composta da doghe orizzontali e pittura astratta; laccato opaco testurizzato soft o lucido spazzolato nei colori a campionario; con telaio in alluminio brill e vetro Silver King bronzo o vetro lucido o satinato nei colori a catalogo.

Cucine Lube catalogo

Uno dei punti di forza delle cucine Lube consiste nell’equilibrio fra innovazione e praticità, design e dotazioni tecnologiche. Parliamo di cucine che conservano sempre un’immagine elegante e molto riconoscibile e al contempo danno risposte concrete a tutte le esigenze quotidiane. Da sempre la notevole possibilità di personalizzazione è stata un’altra carta vincente; nelle ultime proposte il livello in tal senso si è alzato, i progetti su misura non hanno particolari limiti e in qualsiasi caso è possibile creare la cucina più adatta alla propria casa. Nel catalogo figurano le nuove versioni di Immagina (in foto), cucina contemporanea adesso disponibile in 4 varianti: Lux, Neck, Bridge e Head. La prima si contraddistingue per tre nuovi profili di anta, curva, a “elle” o inclinato per apertura con gola. La seconda è disponibile in diverse tonalità opache e in alluminio con finitura Brill e Titanio ossidato; Bridge ha una maniglia frontale a incasso e una forma ergonomica, Head è più squadrata, con maniglia in alluminio. Le cucine Lube sono cucine di qualità, impossibile sostenere il contrario. Una qualità che riguarda anche i vari tipi di legno con cui vengono realizzate e la lavorazione artigianale che si sceglie di portare ancora avanti, anche tenendo fede a un sistema certificato che garantisce la massima resistenza e durevolezza. I prezzi delle cucine Lube sono in media compresi fra i 6mila e i 18mila euro.

Cucine Lube prezzi outlet

Cucine Lube, i prezzi vanno all’incirca dai 6mila ai 18mila euro. Impossibile definire una forbice precisa in quanto le composizioni sono tutte personalizzabili e dunque numerose e anche molto diverse l’una dall’altra per quanto riguarda le dimensioni, la struttura, le finiture, i colori. Se desiderate un modello già definito e al contempo non avete la possibilità di acquistarlo a prezzo pieno, visitate il sito outletarredamento.it: non si tratta di un e-commerce bensì di una ricchissima vetrina virtuale tramite cui i migliori negozi di mobili mettono in vendita diverse cucine Lube a prezzi scontati per rinnovare la propria esposizione. Passando in rassegna le varie proposte, nel momento in cui viene individuato un modello ritenuto interessante occorre soltanto contattare il rivenditore in questione e accordarsi per una visita in questione oppure direttamente per un’eventuale spedizione. Si può fare una ricerca, sul sito stesso, anche in base alla provincia oppure per singoli negozi. In foto la nuova cucina Creativa, un programma di arredo per chi vuole progettare e pensare il proprio spazio abitativo in modo personale e quindi esclusivo. Giochi di colori, di materiali e di forme per una creatività che diventa stile personale.

Dove comprare una cucina Lube a prezzo outlet

I prezzi delle cucine Lube, sia moderne che classiche, non sono alla portata di tutti. Questo è vero. Ma sono vere anche altre due cose: prima di tutto, si tratta di un investimento perché stiamo parlando di cucine concepite per durare parecchio, se non per sempre. Personalizzabili, funzionali, pratiche, elegante, difficilmente deludono chi le acquista. Secondo, se proprio il budget non può bastare è possibile percorrere la strada degli outlet. Qualcuno forse potrebbe guardarli con diffidenza, ma si tratta di meri pregiudizi. Gli outlet offrono a prezzi molto scontati cucine praticamente nuove; che, cioè, sono state utilizzate per le esposizioni nelle fiere e altri eventi simili, per shooting fotografici o semplicemente per le vetrine dei vari rivenditori. Non presentano quindi alcun difetto e il costo si abbassa di molto; è possibile anche acquistare una cucina Lube completa di tutto per 3mila, 4mila, 5mila euro. In foto un’altra nuova proposta: si tratta di Adele Project, cucina Lube caratterizzata da volumi importanti che mettono in risalto il fascino del legno. Qua vedete la versione con penisola, perfettamente allineata agli ultimi trend del settore. Da notare anche l’armonia con cui è stata inserita la parete attrezzata: la cucina si integra ormai perfettamente nella zona living.

Cucine Lube componibili