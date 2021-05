Ecco i nostri suggerimenti per rendere belle e funzionali anche le cucine piccole

Redazione - 05 dicembre 2016

Qualche pratico consiglio per disporre i mobili senza fare errori nelle cucine piccole

La tua cucina è piccola? Nessun problema: una giusta progettazione ti consentirà di renderla comunque pratica, comoda e anche di avere soddisfazioni in termini di estetica. Cominciamo con qualche consiglio relativo alla disposizione dei mobili: Occupare una sola parete, quindi optare per una configurazione lineare , è sempre una buona idea, soprattutto in caso di una cucina piccola e stretta . Le altre pareti restano libere, si ottiene una sensazione di ariosità e tutte le zone operative sono vicine.

, è sempre una buona idea, soprattutto in caso di una . Le altre pareti restano libere, si ottiene una sensazione di ariosità e tutte le zone operative sono vicine. Una valida alternativa è rappresentata dalle cucine angolari . L’angolo, si sa, spesso viene trascurato, resta totalmente o parzialmente inutilizzato e invece è una risorsa preziosa. Che consente di ottimizzare al meglio tutto lo spazio disponibile.

. L’angolo, si sa, spesso viene trascurato, resta totalmente o parzialmente inutilizzato e invece è una risorsa preziosa. Che consente di ottimizzare al meglio tutto lo spazio disponibile. Attenzione alle misure: tieni presente che deve risultare agevole aprire le ante, i cassetti e il forno e che quindi davanti alla cucina occorre lasciare uno spazio libero di almeno 70 cm, che diventano 100 nel caso in cui sia presente una lavastoviglie. Prendi in considerazione anche la disposizione a U, cioè a ferro di cavallo, che si traduce in un ambiente molto funzionale e può essere risolutiva soprattutto per le stanze a pianta rettangolare.

Come rendere funzionale una cucina di piccole dimensioni

Ci sono diverse soluzioni compositive e svariati stratagemmi – definiamoli così – per rendere funzionale anche le cucine piccole. Facciamo un elenco: Sfruttare le altezze : sono ormai molte le aziende del settore che propongono moduli alti, alcuni dei quali arrivano fin quasi al soffitto. Sono spazi che si possono utilizzare per sistemare le scorte a lunga conservazione e gli utensili che si usano meno spesso.

: sono ormai molte le aziende del settore che propongono moduli alti, alcuni dei quali arrivano fin quasi al soffitto. Sono spazi che si possono utilizzare per sistemare le scorte a lunga conservazione e gli utensili che si usano meno spesso. Profondità ridotte : le basi e i pensili hanno una profondità standard di 60 cm, ma non è difficile trovare modelli di 56-58 cm. Gli ingombri si riducono e non si perde granché per quanto concerne la praticità.

: le basi e i pensili hanno una profondità standard di 60 cm, ma non è difficile trovare modelli di 56-58 cm. Gli ingombri si riducono e non si perde granché per quanto concerne la praticità. Gli schienali accessoriabili : ottimo escamotage per sfruttare la superficie fra le basi e i pensili.

: ottimo escamotage per sfruttare la superficie fra le basi e i pensili. Cassetti e cestoni : rendono possibile una disposizione super organizzata degli alimenti, delle stoviglie e di tutto ciò che occorre in cucina.

: rendono possibile una disposizione super organizzata degli alimenti, delle stoviglie e di tutto ciò che occorre in cucina. Colonne: non ingombrano molto e nella maggior parte dei casi sono predisposte per l’incasso del forno.

Se la cucina è a vista sul living, si può scegliere una composizione con penisola che funga sia da piano di appoggio, sia da bancone snack e sia da elemento divisorio.

Superfici aggiuntive per ampliare lo spazio

Una soluzione per ampliare lo spazio fruibile in una cucina piccola coincide con le superfici aggiuntive. Tavoli, innanzi tutto. Che possono essere a scomparsa, estraibili (per esempio “nascosti” sotto il piano lavoro), allungabili.



Da considerare anche quelli dotati di cassetti, ereditati dal design più tradizionale e rivisitati in chiave moderna: quei vani sono perfetti per conservare posate, tovaglie e altri oggetti di dimensioni contenute. Se la pianta della stanza lo consente, si può anche optare per una penisola a sua volta parzialmente estraibile, che cioè si espande con pochi e semplici gesti per poi tornare allo stato originario altrettanto rapidamente e facilmente.



Un’altra valida soluzione? Le mensole e le scaffalature, nonché le barre metalliche dotate di ganci. La capacità contenitiva è soddisfacente, si possono sfruttare meglio le altezze e le parti di parete che altrimenti resterebbero vuote e in più, essendo elementi a giorno, l’ambiente non viene appesantito.

Colori e materiali da preferire

I colori sono fondamentali: hanno il potere di mutare la nostra percezione dello spazio. Questo significa che, scegliendo le tonalità giuste, la cucina sembra molto più grande e anche più luminosa. In pool position troviamo il bianco e tutte le altre tonalità chiare e neutre, dal beige al grigio nelle sue innumerevoli sfumature. A quest’ultimo proposito, sono concesse anche quelle più intense, a patto che le pareti e la pavimentazione siano tali da riequilibrare l’insieme.



Una scelta vincente è, d’altra parte, anche il legno con le sue declinazioni e sfumature naturali: rende l’ambiente più caldo e accogliente.

Ti piacciono i colori più accesi? Alcuni puoi concederteli, per esempio il rosso, il giallo, l’arancio, ma anche in questo caso è importante che nel resto della stanza prevalgano colori chiari. In alternativa, c’è una tendenza del momento molto interessanti: le nuance vivaci vengono utilizzate come note d’accento, quindi caratterizzano per esempio le scaffalature e i moduli di dimensioni ridotte.



Quanto ai materiali, dal legno ai suoi derivati, in primis laminato e Mdf, non ci sono limiti di sorta. Allo stesso tempo, si fa presente che i laccati lucidi, con le loro superfici brillanti e riflettenti, rappresentano un ulteriore escamotage per far apparire la cucina più ampia.

Gli elettrodomestici più adatti

Esistono in commercio diversi elettrodomestici concepiti per le cucine piccole e a loro volta caratterizzati da dimensioni contenute. Elenchiamo i più diffusi (e richiesti): Frigoriferi sottopiano : la capacità è mediamente compresa fra i 120 e i 150 litri e spesso sono presenti anche il vano freezer e più balconcini, compreso quello per le bottiglie. Il grado di praticità è soddisfacente.

: la capacità è mediamente compresa fra i 120 e i 150 litri e spesso sono presenti anche il vano freezer e più balconcini, compreso quello per le bottiglie. Il grado di praticità è soddisfacente. Piani cottura con due fuochi : si sceglie fra modelli a gas e modelli a induzione, la larghezza si assesta sui 30 cm.

: si sceglie fra modelli a gas e modelli a induzione, la larghezza si assesta sui 30 cm. Forni da incasso compatti : hanno un’altezza pari a soli 45 cm, contro i 60 dei modelli standard. Dal punto di vista delle prestazioni, non hanno nulla da invidiare a tutti gli altri. In molti casi, per esempio, fungono anche da microonde.

: hanno un’altezza pari a soli 45 cm, contro i 60 dei modelli standard. Dal punto di vista delle prestazioni, non hanno nulla da invidiare a tutti gli altri. In molti casi, per esempio, fungono anche da microonde. Lavastoviglie slim: per chi non può fare a meno di questa tipologia di elettrodomestico, risolutivi risultano i modelli con larghezza pari a 45 cm anziché 60 cm. Aggiungiamo che anche i frigoriferi freestanding sono una buona idea, in quanto non pongono vincoli circa la collocazione. Si possono mettere in qualsiasi punto della cucina.

