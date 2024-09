Arredare una cucina piccola: idee, consigli, errori da evitare

Redazione - 13 giugno 2016

Arreda una cucina piccola ad angolo

Quando si deve arredare una cucina piccola, ogni centimetro è importante. Se lo spazio a disposizione lo consente una soluzione ad angolo permette di sfruttare tutto lo spazio disponibile. Con questa disposizione infatti vedremo aumentare sia il piano di appoggio che la capacità contenitiva. A seconda delle dimensioni dell'ambiente si potranno posizionare in sequenza una serie di moduli fino a raggiungere la misura desiderata La base angolare deve essere corredata di cestelli estraibili che consentono di riporre quello che preferiamo offrendo un accesso facile. Privilegiamo i cassetti e i cassettoni estraibili alle ante in quanto facilitano l'organizzazione e liberano posto in altri mobili. Il pensile nella sua posizione a L consente la massima fruibilità grazie alla profondità ridotta tipica della parte superiore della cucina. Un modello con zoccolo basso offre maggiore spazio nella base e un'estetica pulita ideale per arredare un open space.

Come arredare una cucina piccola: inserisci moduli a colonna

In una cucina piccola le colonne possono essere posizionate discretamente a fine composizione accanto alla colonna frigo. Sono perfette per ospitare il forno ad un'altezza che assicura la massima comodità di utilizzo. La loro profondità standard misura 60cm partendo da elementi anche stretti 15-20cm. Possono essere realizzate con anta intera o con moduli sovrapposti nelle soluzioni a tutta altezza. Puoi scegliere una colonna attrezzata da adibire a dispensa. Al suo interno troverai cestoni estraibili o ripiani regolabili, ideali per conservare il cibo in maniera ordinata. Ogni modulo può essere provvisto di un sistema di illuminazione a LED.

Pensili a tutta altezza nella cucina piccola

Non bisogna trascurare la possibilità di arredare la cucina con pensili fino al soffitto per sfruttare lo spazio in altezza. Questa soluzione offre maggiore capacità contenitiva. Permette infatti di riporre quegli oggetti che si usano meno frequentemente, come piatti per le occasioni speciali o piccoli elettrodomestici. In una cucina piccola i pensili a doppia profondità rappresentano una soluzione intelligente. Si tratta di realizzare una doppia fascia di pensili. La parte inferiore ha una profondità attorno ai 36 cm. Questa misura aumenta nei moduli superiori che arrivano a soffitto. Nella fascia superiore infatti la loro prondità standard è di circa 60 cm, proprio come le basi. In questo modo è garantita la massima capienza.

I piani di lavoro e tavoli a scomparsa per una cucina piccola

I piani di lavoro a scomparsa rappresentano una soluzione intelligente per guadagnare spazio senza sacrificare la funzionalità in una cucina piccola. Questa superficie può essere integrata sotto il piano principale della cucina o scorrere all'interno di una base. Quando serve più spazio per cucinare o preparare gli ingredienti, basta estrarla facilmente. Una volta finito il lavoro può essere fatta scorrere nuovamente al suo posto, liberando l'area e mantenendo l'ambiente ordinato. Anche i tavoli a scomparsa ottimizzano lo spazio nelle cucine di piccole dimensioni. Alcuni modelli possono essere ripiegati verso la parete o riposti all'interno di un elemento oppure inseriti in appositi mobili multifunzione. Sono molto utili quando si desidera uno spazio per mangiare, senza dover tenere un tavolo fisso che ingombra lo spazio.

I colori per i mobili di una cucina piccola