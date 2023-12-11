Redazione - 11 dicembre 202329 settembre 2026
Rinnovare le ante della cucina: soluzioni e consigli
Rinnovare le ante della cucina permette di cambiare volto all’ambiente senza sostituire tutti i mobili. Scopri i consigli per valorizzare la tua cucina.
Redazione - 11 dicembre 202329 settembre 2026
A chi rivolgersi e quanto costa far riverniciare le ante della cucina
La buona notizia è che puoi rinnovare le ante della cucina mantenendo la struttura esistente se ancora in buone condizioni. Riverniciare le ante e i frontali dei cassetti permette di eliminare i segni superficiali dovuti all’usura e cambiare colore, dando un aspetto nuovo alla cucina. Le cerniere, se necessario, possono essere regolate o sostituite.
Per un risultato finale a regola d’arte, meglio rivolgersi a un falegname o a una ditta specializzata nella verniciatura dei mobili richiedendo un preventivo. Il costo può essere indicativamente di circa 60 € per anta: per 16 ante, il riferimento è quindi di circa 960 € per la sola verniciatura. Vanno considerati separatamente smontaggio, eventuale trasporto in laboratorio, eventuali interventi su fianchi e zoccoli e rimontaggio.
È una strategia conveniente che permette di aggiornare il look della cucina con una spesa inferiore rispetto all’acquisto di un nuovo modello.
Riverniciare le ante della cucina con il fai da te
Se hai una buona manualità, puoi rinnovare le ante della cucina con il fai da te, dedicando la massima cura alla preparazione delle superfici e alla stesura della vernice. Potrai scegliere tra i colori cucina moderna quelli di tendenza.
- Sul mercato puoi trovare smalti all'acqua adatti per superfici in legno e laminato, ma non tutti lo sono: verifica sulla confezione la compatibilità con il materiale delle tue ante. Per la preparazione e l’applicazione, segui le istruzioni del produttore.
- Smontare i frontali è consigliabile: permette di lavorare in piano e limitare le colature. Rimuovi le maniglie e contrassegna i pezzi per facilitarne il rimontaggio.
- Pulisci e sgrassa le superfici. Stucca eventuali imperfezioni e, solo se previsto dal prodotto, carteggia leggermente con carta abrasiva fine, eliminando poi la polvere.
- Applica un primer se richiesto. Stendi la vernice in strati sottili e uniformi, con un rullo adatto, rispettando l’asciugatura tra uno mano e l'altra.
Le pellicole adesive per il restyling della cucina
Se desideri dare una nuova vita alla tua cucina senza spendere una fortuna, il wrapping con pellicole adesive è l'alternativa moderna per trasformare il look delle ante in poche mosse. Ci sono aziende specializzate che propongono laminati adesivi per ricoprire le più svariate superfici. Tra i vantaggi, oltre ai costi contenuti:
- possibilità di effettuare l’intervento da soli (senza essere costretti a rivolgersi a professionisti del settore);
- le pellicole sono plastificate, quindi protette e facilmente lavabili, da scegliere nel colore e nella finitura che preferisci;
- per semplificare il lavoro fai-da-te, è possibile richiedere al produttore pellicole già tagliate su misura secondo le dimensioni esatte dei frontali, riducendo i tempi e gli scarti di materiale.
Sostituzione ante cucina: i prezzi
Cambiare le ante della cucina consente di ottenere il restyling desiderato tagliando nettamente le spese rispetto all'acquisto di una cucina nuova. Ci sono diverse aziende specializzate in questo tipo di interventi.
|Materiale / Tipologia Anta
|Prezzo Medio per Anta Singola
|Laminato / Nobilitato
|30 € – 70 €
|Polimerico / PET
|50 € – 100 €
|MDF Laccato (Opaco / Lucido)
|80 € – 150 €
|Vetro con Telaio in Alluminio
|100 € – 220 €
|Legno Massello / Impiallacciato
|120 € – 250 €+
Come rinnovare le ante della cucina: FAQ
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Come rinnovare le ante della cucina senza sostituire i mobili?Rinnovare le ante della cucina è un'ottima soluzione per rinfrescare l'ambiente risparmiando sui costi. Sulle pagine di Arredamento.it suggeriamo interventi mirati come la verniciatura con smalti ad alta coprenza oppure l'applicazione di pellicole adesive plastificate altamente resistenti e lavabili.
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Quali passaggi servono per verniciare le ante della cucina col fai-da-te?Il processo richiede prima lo smontaggio di ante e maniglie, seguito da una sgrassatura profonda delle superfici. Non sempre serve carteggiare la finitura originale: segui sempre le indicazioni del produttore. Completa l'opera con due mani di smalto per mobili con finitura opaca o lucida.
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Come utilizzare le pellicole adesive per rivestire i frontali cucina?Le pellicole da wrapping consentono di cambiare look ai frontali replicando texture come legno o laminato, in molteplici colori. Basta stendere la pellicola lentamente usando una spatola con bordo in feltro per evitare bolle d'aria.
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Come cambiare le maniglie aiuta a modernizzare le ante della cucina?Sostituire pomoli ed elementi di presa obsoleti è un dettaglio economico capace di trasformare lo stile della stanza. Nelle guide d'arredo di Arredamento.it consigliamo maniglie a profilo integrato, gola in alluminio oppure finiture in metallo brunito, nero opaco o ottone spazzolato per regalare un'estetica contemporanea ed al passo con le tendenze.
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Conviene sostituire anche le cerniere delle ante durante il restyling?Sostituire le vecchie cerniere con modelli di ultima generazione dotati di chiusura ammortizzata (soft-close) permette di rinnovare non solo l'estetica, ma anche la funzionalità della cucina con poca spesa.