Rinnovare le ante della cucina: soluzioni e consigli

A chi rivolgersi e quanto costa far riverniciare le ante della cucina

La buona notizia è che puoi rinnovare le ante della cucina mantenendo la struttura esistente se ancora in buone condizioni. Riverniciare le ante e i frontali dei cassetti permette di eliminare i segni superficiali dovuti all’usura e cambiare colore, dando un aspetto nuovo alla cucina. Le cerniere, se necessario, possono essere regolate o sostituite.



Per un risultato finale a regola d’arte, meglio rivolgersi a un falegname o a una ditta specializzata nella verniciatura dei mobili richiedendo un preventivo. Il costo può essere indicativamente di circa 60 € per anta: per 16 ante, il riferimento è quindi di circa 960 € per la sola verniciatura. Vanno considerati separatamente smontaggio, eventuale trasporto in laboratorio, eventuali interventi su fianchi e zoccoli e rimontaggio.



È una strategia conveniente che permette di aggiornare il look della cucina con una spesa inferiore rispetto all’acquisto di un nuovo modello.