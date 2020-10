Casa piccola? La cucina a scomparsa è la soluzione per te!

Quando comprare una cucina a scomparsa

Le cucine a scomparsa rappresentano un’interessante soluzione in primis per gli ambienti dalle metrature ridotte, piccoli appartamenti o monolocali: occupano poco spazio, “spariscono” quando non servono e allo stesso tempo offrono un buon livello di praticità e funzionalità.



Catturano inoltre l’interesse di chi, a prescindere dalle misure e dalla superficie disponibile, non ama le cucine a vista e preferisce che si mimetizzino, diciamo così, restituendo una maggiore pulizia formale. E ancora, la cucina a scomparsa si rivela molto adatta alle dimore caratterizzate da un unico ambiente giorno, non molto esteso, e più in generale ai casi in cui ci si muova in uno stesso spazio con due funzioni del tutto distinte e separate: pensiamo, per esempio, a chi ha la necessità di organizzare una zona dedicata all’home working.



Il doppio volto delle cucine a scomparsa si traduce in una versatilità estrema che non può non risultare apprezzabile. Certo, quando arriva il momento di preparare i pasti si ha una libertà di movimento minore rispetto a quella resa possibile dalle cucine tradizionali, ma davvero – lo ribadiamo – non manca nulla.