Cucina bianca lucida, una scelta intramontabile

Cucina bianca. La scelgo lucida o opaca?

La galleria immagini ci mostra: il modello Infinity di Stosa che mixa ante in pet bianco opaco e lucido con colonne e piano snack in rovere nodato; la cucina classica in legno massello Agnese di Lube ; il modello lucido Ak_Project di Arrital .

Lasciati ispirare da queste 3 cucine bianche lucide ad angolo

Le cucine angolari hanno il vantaggio di avere un'ampia modularità da organizzare in base alle proprie esigenze. Vanno bene sia in ambienti piccoli, dove occorrono idee salvaspazio, come pure in grandi zone giorno open space.

Vi offriamo 3 cucine moderne bianche ad angolo: