Cucina grigia, tendenze e abbinamenti consigliati

Per quali motivi scegliere una cucina grigia

Quali sono i giusti abbinamenti di colore

Una cucina in toni di grigi è sempre elegante ma spesso senza accostamenti cromatici rischia di dare vira ad un ambiente sterile e asettico: per questo è sempre bene accompagnare questa cromia con tinte vive e texture che la caratterizzino. Il grigio è un colore neutro che bene si sposa con qualsiasi colore , soluzione utilizzata soprattutto per rendere l’ambiente caldo e accogliente. È importante prestare attenzione alla tipologia di grigio alla quale si vuole accostare una qualsiasi tinta: infatti, il grigio può essere “ caldo ” e tendere al tortora, al rosso oppure “ freddo ” tendendo verso toni del blu. In relazione a questo è bene scegliere con cura i colori da accostare, oltre ai grigi stessi: infatti, mai accostare un grigio caldo ad un grigio freddo poiché si creerebbe uno sgradevolissimo contrasto. Per gli accostamenti “grigio – colore” ecco invece qualche idea:

In quale stile realizzare la cucina grigia

Quali colori scegliere per il soggiorno con la cucina open space

Quando si opta per una soluzione di cucina open space in toni di grigi, è sempre bene rendere l’ambiente uno spazio armonico e continuo.

È possibile puntare su soluzioni di cucine che proseguano l’arredo dall’ambiente dedicato alla preparazione dei cibi fino al soggiorno, creando un unico mobile che si snodi nello spazio. In questo caso l’elemento si può caratterizzare di un tono o due oltre al grigio, con un tocco di colore che accompagni l’estetica del mobile nei dettagli e nei particolari per tutto lo spazio.

In alternativa, è possibile differenziare i due ambienti con un colore ma mantenendo la stessa linea stilistica sia in cucina sia in zona giorno: toni di grigio per l’area di preparazione cibi, bianchi e una nota cromatica per l’area soggiorno.

Design minimale e cubi monolitici per entrambe le aree che vedranno un continuum stilistico e al tempo stesso una rottura cromatica che li renderà piacevolmente definiti.

Se poi si desidera ricreare un ambiente lineare e rilassante, allora accostare diverse tonalità di grigio, dal più chiaro al più scuro sia in cucina sia in soggiorno, permetterà di creare un ambiente delicato e soft. Unica nota cromatica e viva, può essere data dai dettagli, che possono essere metallici oppure smaltati lucidi in colori vivi e accesi, come giallo, rosso, verde, blu forte.