Cucine da esterno: modelli, materiali e posizione ideale

In quali materiali sono realizzate le cucine outdoor

Le cucine outdoor hanno design che richiamano a 360 gradi quello delle classiche da interno.

Sono costruite con materiali di alta qualità in grado di resistere al meglio alle condizioni difficili degli ambienti esterni.

Al top c’è l’acciaio trattato in modo opportuno robusto nei confronti dell’acqua e dei diversi capricci del tempo.

Altri materiali sono cemento e gres, che propone cucine da esterno in tanti effetti simili alla pietra di grande impatto e robustezza.

Non è dimenticato il legno, molto appetibile per il suo aspetto naturale che si adatta all’aria aperta.

Però rimane un materiale che ha bisogno di tante attenzioni rispetto agli altri.

Se lo si sceglie, meglio prevedere una protezione che lo protegga dai raggi UV e dalle intemperie. E naturalmente trattarlo periodicamente con prodotti sigillanti protettivi per mantenerlo bello il più a lungo possibile.

Formalia Outdoor di Scavolini è la cucina da esterno modulare composta da 19 elementi da abbinare a elettrodomestici di ultima generazione, in qualsiasi configurazione desiderata, anche ad “L” per adattarsi a qualsiasi ambiente. Tra le tante possibilità, il modello in foto ha il piano in gres Abitum Plutonio White e ante e ripiani impiallacciati Teak.