Redazione - 16 luglio 202405 maggio 2026
Cucine da esterno: modelli, materiali e posizione ideale
Se ami pranzare o cenare in giardino o sul terrazzo le cucine da esterno ti sorprenderanno per estetica e funzionalità: consigli per progettarla.
Redazione - 16 luglio 202405 maggio 2026
Considerazioni preliminari per un progetto perfetto
Progettare al meglio una cucina da esterno in alcuni casi può sembrare difficile. In effetti, ci sono dei fattori che vanno analizzati per tempo.
- Prima di tutto bisogna valutare lo spazio a disposizione e capire dove potrebbe essere collocata la cucina, fissa o modulare.
- È fondamentale predisporre gli allacci per acqua, gas ed elettricità.
- Serve capire quali strumenti sono necessari in relazione alle pietanze che si intendono cucinare (griglia, pizza e così via). Piano cottura, lavello, frigorifero e una zona d'appoggio non possono mancare.
- Pergole bioclimatiche addossate, ampi patii e grandi terrazzi coperti consentono di utilizzare la cucina più a lungo durante l’anno e la proteggono dagli agenti atmosferici. Se non hai uno spazio coperto potresti pensare ad una semplice tettoia.
- Il budget che si ha a disposizione incide sulla scelta tra soluzioni semplici e configurazioni complesse e personalizzate.
Formalia Outdoor è la nuova cucina di Scavolini pensata per rendere più vivibili gli spazi all'aperto. Le ante possono essere in acciaio oppure in legno per esterni.
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Dove posizionare una cucina da esterno
La posizione della cucina da esterno deve essere strategica. Idealmente, dovrebbe essere collocata vicino alla casa, in modo da facilitare il collegamento con la cucina interna e ridurre gli spostamenti. È importante anche che sia vicina alla zona pranzo, per rendere più comodo il servizio dei pasti.
Allo stesso tempo, bisogna considerare l’esposizione al sole e al vento: una posizione troppo esposta può rendere scomodo l’utilizzo, soprattutto nei mesi più caldi. Installare la cucina non troppo vicina a porte e finestre è un modo per evitare che gli odori delle grigliate entrino in casa.
Solaria Outdoor di Arrital ha la struttura in acciaio AISI 316. È una cucina modulare che potrai configurare a misura di spazio.
In quali materiali sono realizzate le cucine outdoor
Le cucine outdoor hanno design che richiamano a 360 gradi quello delle classiche da interno.
Sono costruite con materiali di alta qualità in grado di resistere al meglio alle condizioni difficili degli ambienti esterni.
Al top c’è l’acciaio trattato in modo opportuno robusto nei confronti dell’acqua e dei diversi capricci del tempo.
Altri materiali sono cemento e gres, che propone cucine da esterno in tanti effetti simili alla pietra di grande impatto e robustezza.
Non è dimenticato il legno, molto appetibile per il suo aspetto naturale che si adatta all’aria aperta.
Però rimane un materiale che ha bisogno di tante attenzioni rispetto agli altri.
Se lo si sceglie, meglio prevedere una protezione che lo protegga dai raggi UV e dalle intemperie. E naturalmente trattarlo periodicamente con prodotti sigillanti protettivi per mantenerlo bello il più a lungo possibile.
Formalia Outdoor di Scavolini è la cucina da esterno modulare composta da 19 elementi da abbinare a elettrodomestici di ultima generazione, in qualsiasi configurazione desiderata, anche ad “L” per adattarsi a qualsiasi ambiente. Tra le tante possibilità, il modello in foto ha il piano in gres Abitum Plutonio White e ante e ripiani impiallacciati Teak.
Le cucine da esterno monoblocco per chi non ha tanto spazio
Anche se lo spazio esterno è poco, non mancano le soluzioni per cucinare all’aperto.
Si stratta di cucine outdoor dalla struttura compatta e non ingombrante, facili da spostare.
Un’idea che viene da lontano, creata nel 1963, è Minikitchen Outdoor di Boffi, mini-cucina su ruote riproposta nel 2024 per la sua versatilità. Include una piastra di cottura elettrica, una cella frigorifera da 60 litri, due cassetti ad estrazione totale, un cassetto interno portaposate e prese di corrente per piccoli elettrodomestici. Un grande tagliere in iroko e un vassoio pratico completano questo mezzo metro cubo dotato di un telo di protezione in tessuto tecnico nautico, per salvaguardare la struttura rivestita in Lasermat di vari colori e i componenti da agenti atmosferici.
Phil di Ethimo è una cucina da esterno in metallo verniciato in due colori, Olive Green e Sepia Black, dall’insolito aspetto a cilindro che racchiude tre funzionalità, lavaggio, cottura a induzione, cottura con barbecue. Alto 95 cm, il suo diametro è di 75 cm.
Roller Kitchen di Exteta è una cucina da esterno con ruote disponibile in due moduli, da 120 e 180 cm. Le sue ante combinano un pannello alveolare in alluminio con il mogano massello; il top è in acciaio inossidabile e non le manca la piastra teppan yaki per barbecue a regola d’arte.
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