La nostra guida per scegliere il miglior cuscino per la cervicale

Redazione - 29 ottobre 2015

Il miglior cuscino per la cervicale, scegli il materiale

Il miglior cuscino per la cervicale può essere realizzato in memory foam: questo materiale innovativo reagisce al calore, alla forma e al peso del nostro corpo, modellandosi perfettamente alla testa e collo, garantendo così un allineamento ottimale della colonna vertebrale. Il guanciale in lattice, invece, possiede una struttura alveolata, che mantiene una struttura più rigida pur essendo estremamente elastica e in grado di sostenere attivamente il tratto cervicale. Il lattice è un materiale anallergico e antibatterico.

Che altezza deve avere il miglior cuscino per la cervicale

L'altezza del miglior cuscino per la cervicale deve adattarsi alla nostra posizione di riposo: per chi dorme supino, un guanciale basso, tra i 10 e i 12 cm, evita tensioni e dolori al collo. Chi dorme su un fianco avrà bisogno di un modello più alto, generalmente tra i 17 e i 20 cm, per riempire lo spazio tra la testa e l'appoggio della spalla. Se si preferisce riposare a pancia in giù, postura che provoca una costante rotazione del collo, è consigliabile utilizzare un cuscino molto sottile o addirittura nessun cuscino.

Qual è il rivestimento più adatto

I materiali naturali come il cotone e il lino sono altamente traspiranti e indicati nella scelta del cuscino per la cervicale, permettendo una migliore circolazione dell'aria e prevenendo l'accumulo di umidità e calore durante la notte. I rivestimenti sfoderabili possono resistere a numerosi cicli di lavaggio senza perdere la loro forma o morbidezza.

Le diverse forme dei cuscini per la cervicale

Il cuscino per la cervicale è presente sul mercato in forme diverse: si prevedono modelli a doppia onda, con una parte più alta su un lato e una più bassa sull'altro, oppure concavi; in entrambi i casi potremo beneficiare del massimo comfort e sostegno durante ogni movimento. Il tradizionale e maggiormente utilizzato guanciale a saponetta, se scelto nello spessore adeguato, può alleviare efficacemente la pressione sulla regione del collo.

Il miglior cuscino per la cervicale cilindrico