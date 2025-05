Come pulire i tappeti a casa e mantenerli sempre belli

Pulizia tappeti con bicarbonato

Ti spieghiamo ora come pulire i tappeti in casa a secco. Utilizza del bicarbonato di sodio per rimuovere sporco, odori e macchie.

Questa sostanza è nota per le sue proprietà assorbenti e deodoranti ed è ideale per rinfrescare il colore.

Aspira accuratamente il tappeto e cospargi uniformemente il bicarbonato sulla superficie, concentrandoti sulle aree più sporche. Lascia agire per almeno 15-30 minuti. Per un'efficacia maggiore, utilizza una spazzola a setole morbide per strofinare il prodotto tra le fibre.

Passa più volte l'aspirapolvere per assicurarti di averne eliminato ogni traccia.