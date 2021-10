Scegliere e abbinare al meglio i divani colorati più nuovi

Redazione - 07 gennaio 2014

Come scegliere i divani colorati senza sbagliare

Se è vero che i divani grigi, neri e dalle tonalità chiare/neutre non passano mai di moda, gli attuali trend coincidono però con colori più vivaci e intensi. Come scegliere un divano colorato senza commettere errori? Fai in modo che nella stanza ci siano al massimo 3 colori dominanti . Le note d’accento coincidenti con accessori e piccoli complementi possono essere un plus.



. Le note d’accento coincidenti con accessori e piccoli complementi possono essere un plus. Ricorda che l’abbinamento fra il divano e le pareti deve funzionare, è tutt’altro che secondario.



deve funzionare, è tutt’altro che secondario. Il divano deve essere perfettamente abbinato anche ai tessili , in primis tappeti e tende.



, in primis tappeti e tende. Rispetto agli altri elementi di arredo, ben vengano invece i contrasti cromatici.

Nella foto, il divano Standard di Edra, con cuscino intelligente brevettato che funge sia da schienale e da bracciolo e può essere modellato con un movimento della mano. Le sedute più profonde aggiungono ulteriore comfort. Massima personalizzazione anche per la struttura, che può essere lineare, angolare oppure a pianta libera.

Quali sono i colori divani che fanno tendenza

Ecco i colori più di tendenza per quanto concerne i divani: Blu, azzurro, verde

Rosso, giallo, arancione

Tinte pastello

Rosa antico

Viola, prugna, fucsia.

Si aggiungono tonalità che rientrano nella categoria dei neutri, ma appaiono molto più decise rispetto alle altre: per esempio il marrone e l’ocra. E anche le fantasie floreali e geometriche, giocate però sempre sulle suddette nuance Nella prima immagine, il divano componibile Salon Nanè, frutto della collaborazione fra Moroso e l’architetto Karim Kassar. La silhouette accogliente e i voluminosi cuscini in piuma sono valorizzati da una ricca gamma di tessuti: a quelli monocromo si affiancano i rigati e gli stampati. Si sceglie inoltre fra lino, cotone e velluto.

3 modelli scelti per voi

Ecco tre modelli di nuovi divani scelti per voi: Divano Noonu di B&B Italia : un sistema di imbottiti dalle dimensioni importanti e dalla notevole flessibilità; la struttura sparisce alla vista creando appunto “isole” che sembrano sospese. Le sedute sono profonde, con un cuscino sedile unico, e lo schienale è inclinato. Il rivestimento in tessuto è disponibile in 12 varianti di colore.



di : un sistema di imbottiti dalle dimensioni importanti e dalla notevole flessibilità; la struttura sparisce alla vista creando appunto “isole” che sembrano sospese. Le sedute sono profonde, con un cuscino sedile unico, e lo schienale è inclinato. Il rivestimento in tessuto è disponibile in 12 varianti di colore. Il divano modulare in tessuto Victoria di Tacchini . La struttura portante in tubo, disponibile nella versione cromo lucido, cromo nero opaco e nero verniciato, conferisce un aspetto flottante e crea una sorta di corona nella parte posteriore. Victoria può essere combinato in tanti modi differenti.



in tessuto di . La struttura portante in tubo, disponibile nella versione cromo lucido, cromo nero opaco e nero verniciato, conferisce un aspetto flottante e crea una sorta di corona nella parte posteriore. Victoria può essere combinato in tanti modi differenti. Il divano Gaudì di Flou con struttura in legno massello, seduta e i cuscini imbottiti rivestiti da tessuti disponibili in differenti tonalità e sfoderabili.

Come abbinare i colori dei divani: 3 esempi

Eccovi qualche esempio concretoper abbinare i colori del divano al contesto in cui viene inserito:



La nuova versione del divano modulare Copenaghen di Alf DaFre, scelto in una tonalità "terrosa", assicura una continuità perfetta con il pavimento in parquet e i due tavolini rotondi, per ottenere un insieme che contrasti strategicamente con il black&white delle pareti e degli altri complementi di arredo. L’impatto è forte, lo stacco netto; il divano catalizza l’attenzione.



I giusti abbinamenti di colori fra divano e arredi

Tommy di Berto Salotti ha un rivestimento in tessuto in una tonalità che vira sul rosa polveroso. Perfetto l’abbinamento con le poltrone in pelle dello stesso colore, ma di una gradazione più intensa. Gli imbottiti sono messi in risalto dal sobrio tappeto grigio, dal bianco delle pareti e della pavimentazione, dai tavolini in vetro e metallo.



Bebop di Egoitaliano (con poltrona coordinata) rivestito in tessuto elasticizzato. In questa stanza è stata rispettata la regola dei 3 colori, nel caso specifico rosa, rosso e giallo.



Loll di Gervasoni, divano modulare e sfoderabile, rivestito da una fibra elastica anallergica. Qui dominano i pastelli e i colori chiari, sostanzialmente è la medesima scala cromatica. Il metallo dei tavolini porta ulteriore luminosità.

Dove e come collocare in casa i divani colorati particolari