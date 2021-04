Il divano letto, arredo salvaspazio di cui non fare a meno

Come scegliere il divano letto perfetto senza fare errori

Il divano letto è l’arredo trasformabile per eccellenza e, di conseguenza, un’ottima soluzione salvaspazio . Può essere collocato in qualsiasi stanza, in pochi istanti diventa un comodo letto che non ha nulla da invidiare a quelli fissi e altrettanto rapidamente è possibile chiuderlo, usufruendo di sedute confortevoli. La scelta in commercio è talmente ricca che può risultare difficoltoso individuare il modello giusto. Seguendo pochi e semplici consigli , però, diventa tutto più facile. Innanzi tutto bisogna individuarne la precisa collocazione e prendere con esattezza le misure della superficie in questione, per evitare di acquistare un modello troppo grande o, al contrario, troppo piccolo. Importante è anche accertarsi che ci sia lo spazio sufficiente per il letto e che ci si possa muovere intorno a esso senza difficoltà e intralci. Non solo. Occorre decidere se risulti preferibile un modello con o senza imbottiture , lineare oppure angolare , modulare (che quindi cambia forma a seconda dei gusti e delle necessità individuali) o meno. Attenzione anche al meccanismo di apertura : deve risultare sicuro e maneggevole. E ancora, si tenga presente che esistono divani letto con rete elettrosaldata, a doghe e con cinghie elastiche. Per quanto concerne lo spessore del materasso , si badi che non sia inferiore ai 12 cm, altrimenti il grado di comfort durante il riposo notturno può risultare insoddisfacente. Quanto al rivestimento , se è vero che il tessuto sfoderabile è molto pratico, è anche vero che la pelle e l’ ecopelle si puliscono facilmente e si traducono in un impatto visivo all’insegna di una maggiore eleganza e raffinatezza. Sei alla ricerca di un divano letto per la tua casa? Un perfetto punto di riferimento è Smart Arredo , negozio online specializzato proprio nella vendita di arredamenti convertibili e trasformabili. L’offerta è ampia e variegata, la qualità garantita. In foto puoi vedere il modello singolo Ghia , interessante espressione dello stile scandinavo. L’imbottitura è realizzata con molle insacchettate, le gambe sono disponibili in acciaio cromato o legno di quercia, il rivestimento in tessuto poliestere o ecopelle.

Singolo o matrimoniale? Modelli ed esigenze a confronto

Altro interrogativo comune: meglio un divano letto singolo o matrimoniale? Partiamo dalle misure del materasso . Quello singolo ha una larghezza standard pari a 80-90 cm, ma ci sono anche modelli da 70 cm. La larghezza standard del materasso matrimoniale, invece, è pari a 160 cm. In tutti i casi la lunghezza equivale a 190 cm, tuttavia può anche arrivare a 195-200 cm. La struttura , per ovvi motivi, ha un ingombro maggiore. Non si possono dare indicazioni precise, perché dipende dal singolo modello; di certo, elementi che in tal senso fanno parecchio la differenza sono i braccioli e lo schienale . E lo stesso dicasi per l’eventuale presenza di un terminale a penisola . Che, d'altra parte, può essere utilizzato come piano riposo per i più piccoli. La scelta, quindi, deve dipendere dallo spazio disponibile ma anche dalle singole esigenze: il divano letto singolo è perfetto per chi occasionalmente ha ospiti per la notte, quello matrimoniale per chi vive, ad esempio, in un monolocale. L’e-commerce Smart Arredo propone numerosi divani letto sia singoli e matrimoniali, oltre a soluzioni innovative e originali . Un esempio? Ecco nelle foto il modello Sigmund , tre prodotti in uno: divano, letto singolo e letto matrimoniale. Il materasso può essere utilizzato quotidianamente e offre il massimo comfort grazie alle molle insacchettate; il rivestimento è in poliestere con cuscini in tinta, le gambe sono in quercia laccata. Un altro punto di forza è indubbiamente il design, essenziale e di gran classe. Misure: L200 x P80 x H42 cm, misure letto: 80/160 x 200 cm.

In quale ambiente della casa posizionarlo

Trovare la giusta collocazione del divano letto è fondamentale. L’opzione più gettonata coincide, naturalmente, con la zona giorno. Nei living con cucina a vista, non solo è il protagonista dell’area relax ma funge anche da elemento divisorio rispetto, per esempio, all’area dining. Se posizionato davanti alla tv, è importante fare in modo che la distanza da quest’ultima sia pari come minimo a 120-130 cm. Il divano letto può anche trovare posto nello studio, che quindi all’occorrenza si trasforma in stanza degli ospiti, e nella cameretta: per i bambini e i ragazzi, si sa, la possibilità di trascorrere una notte con gli amici rappresenta un evento speciale. La versatilità di questo arredo, d’altra parte, consente di posizionarlo anche nel sottoscala, creando così un’accogliente nicchia dedicata alla lettura, o nell’ingresso, se è sufficientemente ampio. Ma un divano letto può essere risolutivo anche per una mansarda, anzi diventa un jolly a tutti gli effetti. La verità è che non ci sono particolari limiti. Adesso ti mostriamo altri 3 divani letto acquistabili su Smart Arredo: Cubed, matrimoniale, perfetti per gli spazi ridotti (misure L140 x P104 x H66 cm, seduta 39 cm); Balder, divano letto a due posti in stile scandinavo con materasso a molle Soft Spring (dimensioni letto 140x200 cm) e poggiatesta regolabile; e il divano letto a una piazza e mezza Splitback, il cui schienale è diviso in due parti regolabili singolarmente in tre posizioni, cioè divano, relax e letto.

Dove acquistare un divano letto di qualità

I negozi di arredamento "fisici" che trattano le migliori marche del settore spesso propongono diversi divani letto di qualità, ma non sempre la gamma è ampia. Gli e-commerce, invece, in termini di scelta risultano più soddisfacenti. Certo, nel mare magnum della Rete è importante sapersi orientare e puntare sui siti giusti.



Smart Arredo, specializzato in mobili salvaspazio e trasformabili, è una sicurezza sotto ogni punto di vista. Non solo mette in campo un catalogo ampio e diversificato, per quanto offre ai clienti un sistema di garanzie tutt’altro che comune. Le elenchiamo:

Garanzia di due anni sul prodotto e sui difetti.

Garanzia sul trasporto (c’è la copertura totale di qualsiasi danno possa capitare durante il trasporto).

Garanzia di risultato e soddisfazione (qualora il prodotto non si riveli all’altezza delle aspettativa, si può optare per il reso gratuito e ricevere un rimborso integrale).



I pagamenti possono essere effettuati tramite carta di credito, Paypal o bonifico bancario e il sistema di recensioni verificate Feedaty certifica l’affidabilità del negozio.



I divani letto di Smart Arredo sono poco ingombranti ma ultra comodi, tutti caratterizzati da un design moderno e accattivante. Per ogni modello puoi vedere diverse foto, video e leggere la scheda descrittiva; effettuare l’acquisto è un gioco da ragazzi. I prezzi sono competitivi e di frequente Smart Arredo applica sconti che rendono possibile un risparmio anche molto significativo.



In foto il modello matrimoniale Cassius con rivestimento in poliestere, materasso con molle insacchettate e gambe in acciaio cromato. Misure: L230 x P115 x H70 cm (seduta 41 cm). Misure letto: 155 x 200 cm.