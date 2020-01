I migliori modelli di divano letto in pelle

Redazione - 19 gennaio 2014

Pregi e difetti del rivestimento in pelle dei divani

Prima di darvi idee e consigli sui divani letto in pelle, riteniamo sia importante soffermarsi su questa tipologia di rivestimento. La pelle è un materiale pregiato ed elegante e non teme il passare del tempo, nel senso che le tracce dell’usura diventano elementi di ulteriore fascino.



I rivestimenti in pelle per divani, inoltre, sono più durevoli di quelli in tessuto; aggiungiamo che mentre questi ultimi, se si macchiano, devono essere lavati, i primi si puliscono semplicemente con un panno umido. D’altra parte, ciò non vale per tutte le macchie: un segno di biro o di pennarello, per esempio, nel caso della pelle crea qualche difficoltà.



E ancora, i divani in questione sono piuttosto costosi e richiedono una facile ma costante manutenzione, devono cioè essere periodicamente trattati con cere e altri prodotti ad hoc altrimenti perdono morbidezza ed elasticità. Si consideri anche che tendono a graffiarsi, di conseguenza non sono adatti nel caso in cui si abbiano figli piccoli e/o animali domestici.



In foto il divano letto matrimoniale Nemo di Berto Salotti: si trasforma in pochi istanti grazie al sistema di apertura frontale e alle cerniere che fissano i cucini allo schienale.

3 modelli di divano letto angolare in pelle

Vogliamo adesso mostrarvi 3 divani letto in pelle di elevata qualità ed esteticamente accattivanti. La caratteristica che li accomuna? Sono angolari.



Cominciamo con Cupello di Poltronesofà, lo vedete nella prima foto: ha sedute ampie e profonde e il sistema rete materasso si estrae con grande facilità, senza togliere i cuscini della seduta e dello schienale. La penisola può essere collocata a destra oppure a sinistra e una seduta è dotata di un meccanismo elettrico relax regolabile.



Abbiamo poi l’ampio divano letto Vario di Chateaux d’Ax, caratterizzato dalla presenza di una rete elettrosaldata a due pieghe e un pouf con vano contenitore. Il poggiatesta e il bracciolo si regolano manualmente. Il materasso è in poliuretano espanso con o senza lastra in memory.



Infine il divano Atalanta di Delta Salotti, che cattura l’attenzione con le sue linee pulite e i volumi generosi. I poggiatesta e i braccioli sono regolabili con cricchetto a scatto. La struttura è in legno e derivati, con cinghie elastiche ad alta resistenza.

Quanto costa un divano letto rivestito in pelle

I principali fattori che incidono sul prezzo di un divano letto in pelle sono le dimensioni, il numero di posti, il tipo di sistema di apertura e chiusura, il tipo di rete, i materiali con cui è realizzato il materasso, il design, la struttura e il marchio.



Per un modello basic a due posti, senza braccioli, occorrono in media 600-700 euro; per un modello più ampio e con braccioli bisogna mettere in conto una cifra minima pari a 1.000 euro. I divani letto angolari in pelle arrivano a costare anche 3.000-3.500 euro. Ci riferiamo, naturalmente, a prodotti di alta qualità.



Nella foto il divano a due posti Ipno di Natuzzi; è dotato di un materasso in memory foam alto 17 cm, sfoderabile e anallergico. La gamma di pelli disponibili è ampia e si può anche optare per una versione con più posti e per una configurazione angolare.

3 bellissimi divani in pelle trasformabili