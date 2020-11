Ai tempi del Covid nuove abitudini per chi arreda e vive la propria casa

Redazione - 21 maggio 2014

Come sta cambiando il nostro modo di vedere e vivere la casa

Il Coronavirus e l’emergenza sanitaria hanno cambiato le nostre abitudini e la nostra quotidianità. E, di conseguenza, è mutato anche il modo in cui viviamo e vediamo la casa. Durante il lockdown, essa è diventata il centro del nostro universo: costretti a trascorrere intere giornate e settimane fra le mura domestiche, abbiamo reso multifunzionali quegli stessi spazi e a essi ci siamo sentiti più legati.



Molti hanno riorganizzato la propria dimora in modo da potersi dedicare anche allo smart working, altri hanno individuato un angolo da riservare all’home fitness, altri ancora hanno investito tempo e denaro per rendere più accoglienti e funzionali le aree outdoor, dal semplice balcone al terrazzo. Non è mancato chi ha trasformato il bagno in una vera e propria mini spa domestica.



Ormai è praticamente certo che non si tratta di una tendenza passeggera: parte di questo cambiamento si radicherà. Alcuni esperti hanno parlato di The age of nesting, cioè dell’era della nidificazione. Un’era in cui le case divengono spazi fusi e fluidi, nei quali trascorrere sempre più tempo. Nei quali rifugiarsi, riposarsi, lavorare, giocare. Stare coi propri cari e anche divertirsi.



La volontà di rendere la nostra dimora più bella, comoda e pratica ci spinge ad acquistare o cambiare mobili e complementi. Ma dove trovare le soluzioni ideali, anche considerando tutte le precauzioni ormai necessarie, l’importanza del distanziamento sociale e l’esigenza di sentirsi sicuri?

Nuove abitudini di acquisto per la casa: da una crisi è nata un'opportunità

Una delle conseguenze della pandemia è stato il boom degli acquisti online: nella prima metà del 2020, oltre 29 milioni di italiani hanno scelto tale modalità e secondo alcune stime il settore delle vendite online crescerà del 55 per cento entro la fine di questo stesso anno.



Questo fenomeno, chiaramente figlio della crisi sanitaria, rappresenta un’opportunità sia per i brand che per i consumatori. In questa sede vogliamo focalizzarci sulle aziende operanti nel settore dell’arredamento: è vero, molte sono state chiamate a cambiare modus operandi e mettere a punto nuove modalità gestionali, però organizzandosi nel modo giusto hanno la possibilità di offrire e promuovere interessanti esperienze di acquisto e quindi ampliare il target di riferimento, nonché il volume di affari.



I consumatori possono fare i loro acquisti in qualsiasi momento, da casa e da qualsiasi altro luogo, senza aspettare, confrontando con calma le diverse proposte ed effettuando pagamenti all’insegna della sicurezza. L’idea di acquistare mobili online appare sempre più convincente, anche perché i migliori marchi offrono servizi di consulenza e progettazioni puntuali e risolutivi, oltre a mettere spesso in campo promozioni davvero convenienti e perfezionare costantemente il flusso di informazioni diretto verso il cliente.



In più, elemento tutt’altro che trascurabile, aumentano le App con realtà aumentata che permettono di vedere un determinato mobile già posizionato nella propria casa, sia pur solo virtualmente, e comprendere se possa andar bene oppure no.

Dove acquistare i mobili per la nostra casa

Arrivati a questo punto, viene spontaneo chiedersi quali siano gli interlocutori più affidabili per l’acquisto di mobili e complementi per la casa, considerando che sono davvero numerosi e che in Rete si nascondono diverse truffe. Gli e-commerce dei vari produttori rappresentano senza dubbio un’opzione sicura. Se però desiderate diversificare, in riferimento ai marchi ma anche alla tipologia di arredi, allo stile e al budget, vi consigliamo outletarredamento.it e negozidiarredamento.it.



Il primo è l’outlet online di mobili più grande d’Italia: propone oltre 20.000 articoli per tutta la casa delle migliori marche a prezzi imbattibili, c’è davvero di tutto. In sostanza, i negozi di arredo espongono in questa vetrina virtuale mobili nuovi e scontati (ma anche elettrodomestici), accompagnati da foto e schede descrittive complete; l’utente può visionare le offerte e contattare il rivenditore tramite un apposito form per avere ulteriori informazioni, prendere un appuntamento in negozio oppure concludere direttamente l’acquisto e prendere accordi relativi alla spedizione.



Al portale negozidirredamento.it sono iscritti migliaia di negozi di arredamento che propongono mobili delle migliori marche. Il visitatore può fare una ricerca per prodotto e chiedere informazioni; fino a 5 rivenditori, quindi, lo portanno contattare e ciò significa che riceverà fino a 5 preventivi gratuiti e potrà confrontarli prima di prendere la decisione finale. Trovare l’occasione migliore, così, diventa molto facile. E si ha tutto il tempodi individuare il negozio di zona a cui rivolgersi per richiede un progetto e una consulenza personalizzata: un partner di fiducia da cui acquistare i mobili per la propria casa.





Consulenza e progettazione personalizzata? Sì, ma online