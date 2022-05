Elmar cucine, porgetto in progress

Redazione - 22 aprile 2016

Elmar

Coniugare il saper fare con il saper ascoltare; proiettare l’autentico dna etico dell’azienda in un concreto rispetto ambientale; dare alla valenza locale una prospettiva globale. Con questi essenziali principi di indirizzo Elmar Cucine negli ultimi anni ha ridisegnato il suo modo di essere azienda. Ogni tappa di questa evoluzione conferma un crescente interesse ad ascoltare le esigenze dei consumatori, interpretando l’evoluzione della società, aggiungendo valore ai valori. Le istanze di attese di qualità, di nuove declinazioni democratiche del consumo, del rifiuto dell’omologazione, del rispetto ecologico sono state fatte proprie da Elmar Cucine, facendo incontrare tradizione e modernità nella consapevolezza che – sempre – il passato illumina il presente. Nasce così una concezione di Elmar Cucine che declina nuove dimensioni per diverse fasce di gusto: una collezione articolata e complessa, dove la cucina diventa realmente il luogo dei sapori, delle essenze, delle emozioni e degli incontri. Programmi d’arredo all’insegna della versatilità e dei valori per consentire ad ognuno di reinventare la propria cucina con pochi gesti, trasformandola in uno spazio multifunzionale. In foto: Elmar El_01

EL_System Elmar

Porta la firma di Ludovica + Roberto Palomba il programma d’arredo che Elmar Cucine ha declinato in due versioni: EL_01 e EL_02. EL_System propone l’idea di una nuova cucina: urbana, architettonica, incredibilmente flessibile grazie ad un innovativo progetto di componibilità che permette tante aggregazioni. Innovativa la presenza di elementi in lamiera colorata e l’abbinamento dell’acciaio inox con il legno, il tutto nella visione di una cucina decostruita, che sa mixare leggerezza e spessori importanti. Le isole sono fortemente caratterizzate dal top e dai fianchi a riporto ricavati da un’unica lamiera in acciaio piegata, con spessore apparente di 8 mm. Il contrasto tra questi profili molto sottili ed elementi con volumi più importanti, contribuiscono a conferire al progetto una forte connotazione formale. Elementi funzionali in lamiera colorata creano una punteggiatura che si fonde con i moduli in acciaio inox e le parti in legno massello iroko naturale, un’essenza che per le sue caratteristiche di impermeabilità e robustezza è l’ideale per un utilizzo continuativo.

Accessori Elmar

Colpisce l’elemento mensola, che per lo spessore ridotto conferisce una grande ed elegante leggerezza formale, ripresa poi in diversi contesti: sotto il piano cucina, sulla boiserie o, come elemento aggiuntivo, sul retro del frigorifero .Il grande piano in legno che sormonta il ripiano in acciaio della cucina è un elemento che, come un grande tagliere, diventa lo spazio ideale per la lavorazione e la preparazione dei cibi. Per il 2010 il programma Elmar Cucine EL_System si presenta arricchito di alcuni elementi caratterizzanti tipici della produzione Elmar: Easy Table, il tavolo scorrevole, senza gambe di appoggio, che coniuga funzionalità e ruolo arredativo per la zona giorno; il Monoblocco Unit in acciaio con tavolo estraibile realizzato in alluminio e rivestito interamente in legno; Work Station, un nuovo concept di cucina nomade che con parete a colonna EL_01 arreda perfettamente un easy living.

Elmar Fly_04