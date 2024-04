Il cronotermostato, dispositivo intelligente per raggiungere il comfort in casa

Redazione - 25 gennaio 2014

Scopri cos'è e come funziona un cronotermostato

Il cronotermostato è capace di rilevare la temperatura all'interno degli ambienti e attiva il sistema di riscaldamento nelle singole stanze solo quando questa scende al di sotto del parametro impostato, garantendo nel contempo di non superarla. Consente di gestire l'impianto di riscaldamento in base al momento della giornata e alle variazioni stagionali. Il cuore del sistema è il timer, che consente di programmare tutte le attività necessarie per attivare o disattivare il riscaldamento, organizzando le fasce orarie e le zone specifiche dell'abitazione. Per esempio, se si rientra a casa e si desidera che la sala da pranzo sia a 18 gradi, basta programmare questi parametri nel cronotermostato: se la temperatura desiderata è già presente nell'ambiente all'orario stabilito, il dispositivo rimane inattivo; in caso contrario, si attiva fino a raggiungere i 18 gradi. L'apparecchio mira a ridurre gli sprechi energetici e quindi a risparmiare sulla bolletta; allo stesso tempo rende possibile aumentare la sostenibilità ambientale della casa, abbattendo in modo significativo le emissioni inquinanti generate dal riscaldamento domestico. I modelli tecnologicamente avanzati possono adattarsi automaticamente ai cambiamenti di temperatura all'interno dell'abitazione, considerando l'apporto di calore solare; alcuni di essi utilizzano dati meteorologici per lavorare in modo efficiente, contribuendo a ridurre l'impatto ambientale. Il mercato offre soluzioni dotate di sensori per la rilevazione dell'umidità, che si attivano al raggiungimento della soglia impostata, ad esempio per comandare un deumidificatore. TH/700 di Came rappresenta una soluzione ideale per coloro che cercano un cronotermostato avanzato, con un design elegante e tecnologia innovativa, che sia collegato e controllabile a distanza. La funzionalità di Visualizzazione Meteo fornisce un costante report sulle condizioni atmosferiche esterne direttamente sul display principale.

Dove collocare il cronotermostato

Il cronotermostato può essere installato a incasso o a parete, generalmente ad una altezza di circa 150 cm dal pavimento; esistono modelli adatti per essere appoggiati su mobili o mensole. I dispositivi devono essere collocati in un ambiente che rappresenta il fulcro della temperatura dell'intera abitazione, come ad esempio il living, oppure in una zona come un corridoio, che abbia un clima interno medio rispetto agli altri ambienti della casa. È consigliabile evitare di posizionare i sensori in ambienti troppo freddi della casa o troppo caldi, come la cucina o un ripostiglio, poiché ciò potrebbe influire negativamente sulla corretta gestione dei valori nell'intera abitazione, causando discrepanze e rendendo le altre stanze troppo fredde o troppo calde. Tale soluzione può essere adeguata solo se i termosifoni sono equipaggiati con valvole termostatiche, che regolano automaticamente la temperatura, escludendo il funzionamento dei radiatori nelle stanze che hanno già raggiunto il livello desiderato. Inoltre, è consigliabile evitare di collocare i dispositivi in prossimità di fonti di calore come TV, stufette elettriche, caloriferi, frigoriferi e zone esposte ai raggi solari, perché comprometterebbe la corretta regolazione del clima da parte del cronotermostato. Cronotermostato touch da parete Tipo 1C.‎81, di Finder, con display a sfioramento con programmazione guidata e tecnologia NFC (Near Field Communications), che permette la programmazione del dispositivo tramite smartphone.‎ Possiede retroilluminazione a LED ultra white.‎

Qual è la differenza tra termostato e cronotermostato

Entrambi sono dispositivi che consentono di ottimizzare la gestione dell'impianto di riscaldamento, evitando sprechi energetici e regolando la temperatura in modo appropriato, per garantire un comfort ottimale nell'ambiente. Il termostato funziona seguendo il principio on-off: una volta impostati i livelli di temperatura minima e massima desiderati, la caldaia si accenderà o spegnerà in base al raggiungimento del parametro scelto. Il cronotermostato può essere considerato la versione evoluta del termostato, oltre a rilevare le variazioni di temperatura dell'ambiente, consente di programmare l'accensione e lo spegnimento della caldaia nei momenti desiderati. Inoltre, è in grado di regolare la temperatura di mandata dell'acqua calda sanitaria e di segnalare eventuali anomalie nel sistema di riscaldamento. La programmazione temporale offre una flessibilità massima, garantendoti un clima ideale al mattino e al ritorno a casa la sera. I-Sense di Revis è un'unità di controllo per caldaie a condensazione che funziona come cronotermostato e permette all'impianto di lavorare a temperatura scorrevole tramite apposita sonda esterna.‎

E' disponibile anche in versione RF senza fili, per una comunicazione via radio tra il cronotermostato e la caldaia mediante una stazione base dedicata.‎

Le funzionalità smart del cronotermostato di ultima generazione