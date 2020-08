#Giessegizzare lo spazio: la sfida di Giessegi

Un hashtag, una filosofia di arredo

Elsie de Wolfe amava parlare di semplicità, adeguatezza e proporzione: si può intercettare un certo eco con il concept che ispira l’hashtag #Giessegizzare , che sintetizza la filosofia di design di Giessegi. Tutte le possibilità che elencheremo in seguito rientrano nel nuovo concetto di arredo dell’azienda, alla cui base ci sono soluzioni modulari e personalizzate , adattabili allo spazio disponibile. Si tratta di concentrarsi sugli spazi vuoti, misurarli al centimetro e posizionare i mobili in modo strategico , studiando sistemi capaci di accontentare le esigenze delle famiglie. Si ribalta il processo di decisione: prima si sceglie il modello che piace e poi si prendono le misure della camera. In questo modo Giessegi compone l’arredo, finalizzando al massimo le potenzialità dei prodotti. Questo vale per tutta la casa: ogni ambiente può essere giessegizzato grazie a mobili funzionali in grado di inserirsi in ogni spazio. Il risultato è un ambiente confortevole ed accogliente, che non rinuncia al design.

Le proposte salva spazio di Giessegi

Quali sono dunque le proposte salva spazio di Giessegi? Giessegi mette a disposizione letti a castello, a soppalco, a ponte e a scomparsa che vanno incontro elle esigenze dei bambini nelle varie fasi della crescita. Sì, perché sono soluzioni dinamiche per la cameretta in cui convivono elementi d’arredo trendy con escamotage intelligenti. Altro esempio molto apprezzato e sempre più in voga è la cabina armadio, sogno proibito di molte donne. E’ un prezioso alleato che aiuta a tenere in ordine il guardaroba, organizzandolo in modo contemporaneo, sfruttando la verticalità. La vasta gamma di contenitori, cassetti e ripiani consentono la massima libertà e strizzano l’occhio alle ultime tendenze. Inoltre la cabina armadio di Giessegi è talmente versatile da poter stare sia in una camera da letto che in un corridoio.



Passiamo a considerare le possibili composizioni nella zona living. Arredare il soggiorno non è mai stato così semplice: pareti attrezzate con moduli, librerie, pensili e madie per tutti i gusti che valorizzano ogni centimetro del salotto attraverso le proposte flessibili e capienti.



Anche nella zona notte ci si può sbizzarrire senza essere schiavi dello spazio, ma vivendolo come un’opportunità. La sfida è vinta se si opta per gruppi letto funzionali e armadi spaziosi: comò, comodini, sestini e settimini danno forma alla camera matrimoniale, creando un’atmosfera intima e rilassante.