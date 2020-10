Atmosfere retrò per la nuova collezione Dekorera Ikea

Redazione - 26 ottobre 2020

Il progetto Dekorera di Ikea

A quale tipo di pittura, a quali quadri potremmo associare la stagione fredda? Dinanzi a una simile domanda, molti pensano subito ai più celebri pittori olandesi del 17esimo secolo, in primis Rembrandt, Vermeer e Hals. Alle loro nature morte, ai ritratti di personaggi dall’aria seria e meditabonda, ai contrasti fra i colori scuri e le tonalità più luminose.



Ecco, è proprio partendo da tale considerazione che i designer di Ikea hanno ideato e messo a punto Dekorera, una collezione di tessili, accessori e complementi di arredo di arredo caratterizzata da nuance intense e perfetta per donare alla casa un look invernale; per creare atmosfere calde e accoglienti, ma anche originali e suggestive. Le suddette fonti di ispirazione si sono poi tradotte in un progetto concreto anche grazie all’incontro – definiamolo così – con il tradizionale artigianato svedese. Il risultato può piacere o meno, però senza dubbio merita attenzione.



Anche perché si tratta di una limited edition, ovvero di un’edizione limitata, per cui non sarà disponibile a lungo.

Dai tessili ai complementi di arredo: i prodotti della collezione

Dekorera Ikea, la limited edition pensata per chi ama le atmosfere retrò, i colori intensi e la pittura, è composta da:



Due vassoi che riproducono noti ritratti ma in versione stilizzata.

che riproducono noti ritratti ma in versione stilizzata. Due candelieri uguali ma di differenti dimensioni .

. Una fodera per poltrona .

. Una tovaglia e uno strofinaccio .

e uno . Una ciotola , una brocca e un vaso bianchi.

, una e un bianchi. Quattro fodere per cuscino .

. Due plaid .

. Due tappeti a tessitura piatta.

a tessitura piatta. Diverse scatole .

. Un set di carte da gioco composto da 32 coppie e pensato per i piccoli amanti dell’arte.

composto da 32 coppie e pensato per i piccoli amanti dell’arte. Un puzzle, anch’esso stilizzato (“La ragazza col turbante” di Vermeer).



Per quanto riguarda le fantasie, spesso è protagonista il caratteristico motivo a diamante ma non mancano i motivi floreali e i pois. Un altro punto di forza di questa collezione è rappresentato dai contrasti cromatici di grande impatto. Per quanto riguarda le fantasie, spesso è protagonista il caratteristicoma non mancano ie i. Un altro punto di forza di questa collezione è rappresentato daidi grande impatto.

Attenzione ai materiali utilizzati

La tovaglia, gli strofinacci, la fodera per la poltrona e tutte le fodere per i cuscini sono 100 per cento cotone, lavabili in lavatrice. Il vaso, la brocca e la ciotola sono in gres porcellanato.



Anche uno dei plaid è in cotone, mentre l’altro è in lana, quindi decisamente più caldo (ma bisogna lavarlo a mano). Per i vassoi è stato utilizzato il laminato melamminico ad alta pressione, per i candelieri l’alluminio (e la piastra di copertura è in acciaio).



Tutte le scatole e il puzzle, questo è importante farlo presente ma anche sottolinearlo, sono in cartone rigido riciclato e carta sbiancata senza cloro. Un tappeto è totalmente in cotone; l’altro presenta una trama 100 per cento lana e l’ordito 100 per cento cotone.

I prezzi dei prodotti