Arriva il freddo, scaldiamoci con la biancheria per il letto di Cinelli

Redazione - 16 ottobre 2019

I vantaggi delle trapunte per il letto, perfette anche nella mezza stagione

Quando l’aria è fresca ma non ancora fredda e le temperature scendono ma non sono ancora particolarmente rigide, il letto “chiama” la trapunta. Che, indubbiamente, nella suddetta condizione è la soluzione perfetta per dormire sonni tranquilli, godendo del più totale comfort e del giusto grado di calore.



Potremmo definirla una via di mezzo fra il piumone e il copriletto: è una coperta caratterizzata da cuciture incrociate – da qui il nome – e da un’imbottitura leggera, ideale per le mezze stagioni. Rispetto al piumino è più ampia e arriva a coprire interamente i bordi del letto. Le fantasie e i colori sono pressoché infiniti e, tornando all’imbottitura, si sceglie fra materiali naturali e materiali sintetici.



Un marchio di riferimento nel settore è ormai da tempo Cinelli Piume e Piumini, azienda toscana specializzata nella realizzazione di prodotti in piuma e piumino; propone, per essere più precisi, un ampio assortimento di trapunte, interni in piumino, topper materassi, guanciali, accessori in piuma e copri piumini.



Per l’autunno-inverno 2019/2020 Cinelli presenta una nuova collezione di trapunte contraddistinte da una grande varietà di pattern e colori, in grado di soddisfare sia chi ama lo stile classico che chi predilige un mood più moderno.



Si va dai tradizionali motivi floreali ai disegni geometrici contemporanei, dalle fantasie damascate ai decori naturali, dalle tonalità pastello a quelle più accese e vivaci, passando per le superfici cangianti, rese ancora più originali e preziose da decori in rilievo.



Le trapunte sono proposte in due versioni: Standard, indicata nel caso in cui la camera da letto venga riscaldata per poche ore al giorno, e Medium, adatta alle stanze che invece risultano quotidianamente e costantemente ben riscaldate. Per quanto riguarda l’imbottitura, si sceglie fra 100% piumino d’oca bianca siberiana e 95% piumino d’oca bianca ungherese.

I plaid, utile complemento non solo in camera da letto

Il plaid è un must dell’inverno, alzi la mano chi non ne possiede almeno uno. Di dimensioni contenute, caldo e versatile, è indispensabile in camera da letto e non solo: usarlo quando si è sul divano o su una poltrona, davanti alla tv accesa o mentre si è intenti a leggere, è un piacere senza eguali.



Il plaid scalda e arreda: basti pensare alla forza evocativa di quello più classico, a quadrettoni colorati, per averne conferma. E ancora una volta, per chi desidera l’alta qualità sotto ogni punto di vista, scende in campo Cinelli Piume e Piumini, che è sì specializzata nella lavorazione della piuma, ma realizza anche il tipo di prodotto in questione e per la stagione A/I 2019/2020 ha arricchito la collezione Soft.



Da una parte il catalogo è stato ampliato con un rivestimento fantasia in microfibra, dall’altro l’azienda propone la versione tinta unita con tessuto cotone oppure in poliestere. Questi plaid presentano un’imbottitura in puro piumino di oca bianca ungherese, di conseguenza risultano caldi e al contempo leggerissimi.



Le fantasie vanno da figure geometriche dall’impronta retrò a motivi effetto acquerello; la gamma cromatica è a dir poco ampia, anche per quanto riguarda i modelli a tinta unita. Impossibile non trovarne uno che risponda perfettamente ai propri gusti!

La qualità naturale e certificata dei prodotti Cinelli Piume e Piumini