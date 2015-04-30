Redazione - 30 aprile 201510 febbraio 2026
I climatizzatori migliori: modelli a confronto
I climatizzatori migliori sono progettati per aumentare il comfort abitativo: offrono prestazioni eccellenti e colore personalizzabile.
Climatizzatori migliori: caratteristiche distintive
Per scegliere tra i climatizzatori migliori quello giusto per la nostra casa bisogna sapere cosa cercare dal punto di vista tecnico.
- I modelli top di gamma sono in classe A+++, con motori Inverter che ottimizzano il consumo di elettricità. La pompa di calore trasforma lo split in una fonte di riscaldamento per l'inverno generando aria calda.
- L'opzione deumidificazione previene la formazione di muffe all'interno dell'ambiente. I sistemi automatici di purificazione dell'aria catturano il 99% delle polveri sottili, pollini e debellano alcuni tipi di batteri e virus. Il programma Eco sfrutta i sensori di movimento per ridurre la potenza in stanze vuote.
- Il miglior climatizzatore è silenzioso, con emissioni sonore minime di 16-19 dB(A) per non disturbare il sonno.
- Un dispositivo di qualità è gestibile anche da remoto direttamente dallo smartphone, attraverso l'applicazione dedicata.
- I migliori climatizzatori hanno un design elegante e colori coordinabili con l'arredo, per integrarsi armoniosamente nella stanza.
Climatizzatore fisso Ururu Sarara di Daikin
Daikin Ururu Sarara offre un sistema unico e completo per aumentare il benessere indoor. Collegato ad una pompa di calore aria-aria gestisce il raffrescamento d'estate e il riscaldamento durante i mesi più freddi.
Il filtro autopulente mantiene l'aria interna salubre, eliminando allergeni e rimuovendo gli odori. L’efficienza energetica stagionale è garantita dalla classe A+++. Le performance sono ottimizzate dal sensore di movimento che rileva la presenza umana, per evitare getti d'aria diretti e ridurre i consumi quando la stanza è vuota.
La gestione smart tramite app consente un controllo totale della propria casa da qualsiasi luogo. È un apparecchio silenzioso, con un livello minimo di pressione sonora di 19 dB(A).
WindFree Elite di Samsung
Tra i climatizzatori migliori troviamo WindFree Elite di Samsung, che diffonde l’aria in modo omogeneo attraverso migliaia di microfori. Eliminando i fastidiosi getti diretti è la soluzione ideale per le zone più sensibili della casa, come la camera da letto contemporanea e la cameretta.
Raggiunge la Classe A+++ sia in raffrescamento che in riscaldamento, garantendo prestazioni elevate e bollette contenute durante tutto l'anno. È equipaggiato con il telecomando SolarCell, che integra un pannello solare capace di ricaricarsi sia con la luce del sole che con quella artificiale, eliminando l'uso di batterie.
La gestione del microclima è semplice e immediata grazie al Wi-Fi integrato e all'applicazione SmartThings, per controllare ogni funzione comodamente dallo smartphone. Ha una capacità di 9.000 BTU/hr in raffreddamento e di 10.918 BTU/hr in riscaldamento.
Linea Etherea ZKE di Panasonic
Etherea di Panasonic si concentra sulla qualità dell'aria grazie alla tecnologia brevettata nanoe. Questo sistema genera radicali ossidrilici che neutralizzano inquinanti, odori e allergeni presenti nell'aria e sui tessuti di divani e tende.
È un dispositivo dal design elegante e compatto (solo 870 mm di larghezza) e disponibile in Grigio grafite, Silver e Bianco opaco. È in classe energetica A+++; integra Wi-Fi e controllo intelligente tramite l'app Panasonic Comfort Cloud ed è compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa.
Le nuove alette sono più grandi e migliorano il flusso d'aria, con un livello di rumorosità di soli 19 dB(A).
Condizionatore monosplit Dualcool Deluxe AI Air di LG
Dualcool Deluxe AI Air Soft air di LG è progettato per adattarsi alle esigenze della casa moderna. La funzione AI Air analizza le abitudini d'uso e le condizioni ambientali per regolare automaticamente la temperatura e il flusso d'aria. Soft Air utilizza un diffusore frontale e doppie alette per emettere una brezza indiretta e delicata, capace di rinfrescare rapidamente l'ambiente senza disagi per gli occupanti.
L'unità da 12.000 BTU/hr vanta un'efficienza eccellente in classe energetica A+++. La pulizia dell'aria è affidata allo ionizzatore Plasmaster++ e al filtro ePM1, capaci di trattenere fino al 90% delle polveri sottili e degli allergeni. La luce ultravioletta elimina il 99,99% dei batteri dal ventilatore interno.
Con una pressione sonora di soli 19 dB(A), è il climatizzatore perfetto per le zone notte ma anche per la cucina a vista sul soggiorno. La gestione è smart tramite l'app LG ThinQ.
Climatizzatore modello Haori di Toshiba
Nel vasto panorama dei climatizzatori migliori Haori di Toshiba di distingue per prestazioni eccellenti. Integra l'innovativa tecnologia Inverter, che modula l'intensità della potenza evitando sbalzi termici e ottimizzando i consumi. Haori ha cambiato le regole del gioco nell'interior design, introducendo gli esclusivi tessuti firmati Rubelli per rivestire l'unità interna. È possibile cambiare il look del climatizzatore scegliendo tra decine di varianti tessili, adattandolo perfettamente al colore delle pareti oppure al rivestimento divano.
La tecnologia Ultra Pure trattiene fino al 94% delle particelle sottili. La classe A+++ in entrambe le modalità operative, raffrescamento e riscaldamento, lo posiziona al vertice dell'efficienza energetica.
Flexis Plus di Haier
Haier Flexis Plus unisce prestazioni elevate a un design elegante con finitura opaca in bianco e in nero.
Il sistema di purificazione UVC Pro utilizza una luce ultravioletta per inibire virus e batteri presenti nell'aria, garantendo un ambiente costantemente sanificato. A questa funzione automatica si aggiunge Steri-Clean 56°C, un processo di sterilizzazione termica che riscalda lo scambiatore di calore a una temperatura elevata per 30 minuti, eliminando muffe e batteri annidati all'interno della macchina.
Opera con una capacità di 12.000 BTU/hr (3,5 kW) in raffrescamento, raggiungendo la classe energetica A+++. In modalità riscaldamento sviluppa una potenza di 4,2 kW posizionandosi in classe A++. Il comfort acustico è di soli 16 dB(A). Il flusso d'aria 3D indirizza l'aria in ogni angolo della stanza; Eco Sensor rileva il movimento delle persone regolando automaticamente la modalità operativa. Il Wi-Fi integrato si interfaccia con l'app hOn.
Climatizzatore Hisense QF25XW00
Hisense QF25XW00 è tra i climatizzatori migliori sul mercato. Il sistema Fresh Air utilizza una ventola supplementare che preleva aria dall'esterno, la filtra e la immette nell'ambiente, permettendo di espellere l'aria viziata. Il dispositivo integra un sensore di qualità dell'aria che monitora la concentrazione di CO2, segnalandone il livello attraverso spie colorate sul display. La tecnologia HI-NANO rilascia un milione di ioni per cm³ per inibire virus e batteri; le funzioni Self Clean e Anti Muffa assicurano la massima igiene dei componenti interni tramite cicli di sterilizzazione termica e asciugatura forzata della condensa.
QF25XW00 offre prestazioni eccellenti con una classe energetica A+++ e un livello sonoro di 19 dB(A). La gestione del microclima è affidata alla tecnologia TMS e alla Modalità AI, che regolano automaticamente temperatura, umidità e ventilazione basandosi sui parametri ambientali rilevati. È compatibile con i principali sistemi di Smart Voice Control, come Alexa e Google Assistant.
Nexya Energy E di Olimpia Splendid
Nexya Energy E di Olimpia Splendid è equipaggiato con un motore inverter che permette di raggiungere l'eccellenza della classe energetica A+++ in raffrescamento e A++ in riscaldamento, ottimizzando i consumi.
Con una capacità nominale di 9.000 BTU/hr o 12.000 BTU/hr (a seconda del modello scelto), il dispositivo assicura una climatizzazione rapida e precisa, gestendo al contempo la funzione di deumidificazione per eliminare l'umidità in eccesso. L'attenzione al benessere è confermata dal sistema a tripla filtrazione, che elimina la polvere e rende l'aria domestica più salubre. I cicli di sterilizzazione ad alta temperatura prevengono la formazione di muffe e batteri.
È dotato di Wi-Fi integrato, per consentire all'utente di gestire tutte le funzionalità tramite l'applicazione OS Comfort, anche quando si trova fuori casa.
Climatizzatori migliori: tabella comparativa
|Marca e Modello
|Classe Energetica
|Prezzo Stimato (€)
|Caratteristiche Distintive
|MSZ-LN di Mitsubishi Electric
|A+++
|1.150 €
|Design elegante in vari colori; refrigerante R32 a basso impatto ambientale.
|Ururu Sarara di Daikin
|A+++
|1.580 €
|Controllo di umidità, riscaldamento e rinnovo aria; sensore di movimento.
|WindFree Elite di Samsung
|A+++
|1.050 €
|Raffrescamento senza getti diretti grazie a microfori; telecomando solare.
|Etherea ZKE di Panasonic
|A+++
|980 €
|Tecnologia nanoe™ X Mark 3 per la qualità dell'aria; gestione tramite app.
|DUALCOOL Deluxe AI Air di LG
|A+++
|890 €
|Intelligenza Artificiale per flussi d'aria e funzione Freeze Cleaning.
|Haori di Toshiba
|A+++
|1.250 €
|Rivestimento in tessuto personalizzabile; ionizzatore al plasma integrato.
|Flexis Plus di Haier
|A+++
|720 €
|Sterilizzazione UV-C per aria pura; sensore Eco per ridurre i consumi.
|Hisense QF25XW00
|A+++
|640 €
|Sistema Hi-Nano per eliminare batteri e gestione intelligente dell'umidità.
|Prologue GR-9 di Grundig
|A+++
|750 €
|Filtrazione Actifour con filtri Silver Ion e Catechina; funzione SelfClean+.
|Artic Plus di Daitsu
|A+++
|620 €
|Elevata efficienza energetica e funzione Turbo per il raffreddamento rapido.
|Nexya Energy E di Olimpia Splendid
|A+++
|580 €
|Sistema di purificazione dell'aria multifiltro ed elevata efficienza stagionale.
Prologue GR-9 di Grundig mette in primo piano linee esssenziali e materiali di alta qualità. È in classe energetica A+++ in raffrescamento e A++ in riscaldamento e riduce i costi in bolletta rispettando l'ambiente.
FAQ climatizzatori migliori: domande frequenti
-
Quali caratteristiche definiscono i migliori climatizzatori top di gamma?I modelli d'eccellenza appartengono alla classe energetica A+++ e utilizzano motori Inverter per ottimizzare i consumi. Integrano pompe di calore per il riscaldamento invernale, sistemi di purificazione che eliminano il 99% di allergeni e virus, funzioni di deumidificazione e sensori di movimento per ridurre gli sprechi energetici in stanze vuote.
-
Cosa rende unico il climatizzatore Ururu Sarara di Daikin?Daikin Ururu Sarara è un sistema completo che gestisce raffrescamento, riscaldamento e umidificazione. Certificato in classe A+++, dispone di un filtro autopulente per mantenere l'aria salubre e un sensore di movimento che evita getti diretti. La pressione sonora di soli 19 dB(A) garantisce un comfort acustico ideale per ogni ambiente.
-
Quali sono i vantaggi della tecnologia WindFree Elite di Samsung?Il Samsung WindFree Elite diffonde l'aria omogeneamente tramite migliaia di microfori, eliminando i getti diretti fastidiosi. È ideale per le camere da letto, raggiunge la classe A+++ e include l'innovativo telecomando SolarCell a ricarica solare. Grazie al Wi-Fi integrato e all'app SmartThings, la gestione del clima domestico è semplice e immediata.
-
Come funziona la tecnologia di purificazione del modello Haier Flexis Plus?Haier Flexis Plus utilizza il sistema UVC Pro con luce ultravioletta per inibire virus e batteri. Include la funzione Steri-Clean 56°C, che sterilizza termicamente lo scambiatore di calore per eliminare muffe annidate. Con soli 16 dB(A) di rumorosità e classe A+++, offre aria pura e un comfort acustico eccezionale.
-
Perché scegliere il climatizzatore Haori di Toshiba per l'interior design?Il modello Haori di Toshiba rivoluziona l'estetica grazie agli esclusivi rivestimenti in tessuto firmati Rubelli, disponibili in numerose varianti per coordinarsi all'arredo. Oltre al design, offre prestazioni al vertice con classe A+++ e tecnologia Ultra Pure, capace di trattenere il 94% delle particelle sottili, garantendo aria pulita e stile unico.