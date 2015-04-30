I climatizzatori migliori: modelli a confronto

Linea Etherea ZKE di Panasonic

Etherea di Panasonic si concentra sulla qualità dell'aria grazie alla tecnologia brevettata nanoe. Questo sistema genera radicali ossidrilici che neutralizzano inquinanti, odori e allergeni presenti nell'aria e sui tessuti di divani e tende.



È un dispositivo dal design elegante e compatto (solo 870 mm di larghezza) e disponibile in Grigio grafite, Silver e Bianco opaco. È in classe energetica A+++; integra Wi-Fi e controllo intelligente tramite l'app Panasonic Comfort Cloud ed è compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa.



Le nuove alette sono più grandi e migliorano il flusso d'aria, con un livello di rumorosità di soli 19 dB(A).