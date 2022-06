Atmosfere d’effetto con i nuovi sistemi illuminanti Hörmann

Percorsi più visibili e illuminazione d'effetto

Il patio, il vialetto di casa e la zona antistante il garage sono il biglietto da visita delle nostre abitazioni. Tali spazi vanno dunque resi funzionali e illuminati con luci appropriate, che li rendano accoglienti per noi e per i nostri ospiti. la corretta illuminazione esterna garantisce anche maggiori sicurezza e visibilità ottimale al buio. Ricorrere alla tecnologia LED, è una delle scelte più all’avanguardia perché offre un’alternativa all’illuminazione alogena, in grado di schiarire grandi aree ma dispendiosa dal punto di vista energetico. A tale scopo Hörmann propone le nuove barre LED che consentono di dare particolare rilievo all’aspetto creativo dell’illuminazione sia nei vialetti di ingresso che sulle porte da garage.