La nuova versione salvaspazio della serranda per garage RollMatic OD Hörmann

Come ottimizzare l'uso dello spazio interno al garage

Da oltre 80 anni sinonimo nel mondo di chiusure d’eccellenza, Hörmann propone un'innovativa versione della serranda scorrevole a soffitto RollMatic OD . La nuova soluzione salvaspazio che fino ad ora era disponibile con cassonetto sia interno che esterno, si connota per il manto che scorre a soffitto . Grazie al montaggio laterale salvaspazio dell’automazione a traino, nonché alle snelle guide in alluminio collegate tramite rinvii d’angolo prefabbricati con piccolo raggio, RollMatic OD necessita di un architrave di soli 60 mm di altezza ed è quindi una soluzione ideale per garage con architrave ridotto o quando lo spazio applicatvo è contenuto. La versione OD della serranda, realizzata in alluminio anticorrosione e robusta, consente di sfruttare al massimo lo spazio disponibile dentro il garage e nella zona antistante l’ingresso. Stabile, resistente, coibentata e silenziosa, RollMatic OD è proposta in differenti dimensioni, che variano da 1700 a 3000 mm in altezza e da 1000 a 3.000 mm in larghezza.

Le caratteristiche della RollMatic OD Hörmann

Non solo funzionale ma anche sicura: la nuova serranda scorrevole a soffitto Hörmann è provvista di serie di automazione ProMatic e di sistema BiSecur, che ci consente di regolare la trasmissione del segnale tra telecomando e motorizzazione per porte da garage. L'eccezionale livello di sicurezza che offre si deve all'uso di una codifica AES 128, standard riconosciuto e utilizzato a livello internazionale, e impiegato, per esempio, per l’online banking. Tramite BiSecur, RollMatic OD può essere controllata e comandata non solo da casa ma anche da qualsiasi altro luogo, utilizzando la nuova APP BiSecur per smartphone e tablet.



Il design contemporaneo e l'estetica personalizzabile ne fanno la scelta ideale per impreziosire tutti i tipi di facciata. Il modello OD è infatti proposto in 11 colori preferenziali e in diverse finiture: nelle calde e naturali superfici Decograin pellicolate “effetto legno” presentate nelle due tonalità Golden Oak (rovere) o RoseWood (mogano), nelle superfici verniciate Decopaint “simil-legno” Golden Oak e Rosewood, o con raffinate finestrature. Disponibile in abbinamento a porte pedonali laterali caratterizzate dalla medesima estetica, per valorizzare le abitazioni con un look coordinato, RollMatic OD risponde infine perfettamente ai requisiti della normativa UNI EN 13241-1.