Vesti con stile l'ingresso di casa grazie ai Portoncini ThermoSafe Decoral di Hörmann

Design e stile ci accolgono all'ingresso di casa

La porta d'ingresso, elemento imprescindibile in ogni casa o appartamento, regala un tocco di stile e segue le nuove tendenze dell'interior design, che vedono protagoniste le finiture materiche sulle superfici. Con la porta d’ingresso ThermoSafe Decoral, Hörmann propone una soluzione distintiva, che conferisca personalità e carattere all'ingresso, zona della casa che per prima accoglie i nostri ospiti e racconta di noi.



Il nuovo modello si contraddistingue per eleganti telai neri che incorniciano finiture esclusive ad effetto materico, che vengono trasferite sulla superficie in alluminio verniciato della porta mediante un processo di rivestimento brevettato. Per inserirsi armoniosamente in diversi contesti abitativi, ThermoSafe Decoral si declina in 5 raffinate superfici:

Cemento , dalle tonalità neutre e delicate

, dalle tonalità neutre e delicate Rusty Patina , dal forte impatto visivo grazie ai colori vividi

, dal forte impatto visivo grazie ai colori vividi Quercia Selvatica, Legno di Fienile e Legno di Fienile grigio, che evocano il calore e la texture dei legni.

Per una personalizzazione "al dettaglio" sonogli originaliin cui è proposta ThermoSafe Decoral.A sottolineare il design raffinato della porta sono anche la, le, disponibili in acciaio, color nero in abbinamento ai telai, o nelle cinque finiture che contraddistinguono la porta.