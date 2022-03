Sicuro e performante in termini di efficienza energetica il sezionale LPU 67 Thermo Hörmann

Portoni sezionali tra design, tenuta termica e sicurezza

Quali caratteristiche ne garantiscono le elevate prestazioni

Personalizzazione e design in primo piano

Non solo elevate prestazioni: il sezionale LPU 67 Thermo è contraddistinto da un design accattivante e contemporaneo, per conferire valore estetico agli edifici. Viene proposto con greca M e L in due superfici - Silkgrain® effetto seta e Decograin simil-legno (nelle finiture pellicolate simil legno Golden Oak, Dark Oak e antracite Titan Metallic CH 703 ). 15 i colori preferenziali disponibili o in alternativa e su richiesta, tutte le tonalità della gamma RAL, per facilitare la personalizzazione. Nella Versione Premium è dotato di carrelli di scorrimento tandem, guide e componentistica in bianco grigio RAL 9002 , in grado di rendere l’insieme esteticamente ancora più raffinato.



Per rispondere alle più diverse esigenze della propria clientela, Hörmann propone LPU 67 Thermo in svariate misure (fino a un massimo di 5000 mm in larghezza e 3000 mm in altezza). Il portone è adatto ad ogni tipologia di garage e vanta, oltre a un’ottima coibentazione, anche un’elevata sicurezza, grazie anche alla possibilità di motorizzazione con abbinamento al sistema BiSecur. In grado di regolare la trasmissione del segnale tra telecomando e motorizzazione per porte da garage, questo sistema deve la sua eccezionale sicurezza all’utilizzo di una codifica AES 128, standard riconosciuto e utilizzato a livello internazionale, e impiegato, per esempio, per l’online banking. Tramite BiSecur, il portone LPU 67 Thermo può essere controllato e comandato a distanza con la nuova APP BiSecur per smartphone e tablet.