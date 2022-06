Più sicurezza, velocità e comfort con le automazioni Hörmann per porte da garage

Automazioni Hörmann, prodotti evoluti per un pubblico esigente

Integrazione negli impianti impianti Smart Home

Le nuove automazioni Hörmann possono essere integrate ad eventuali impianti Smart Home esterni già presenti (come Homematic, Delta Dore, KNX e Apple HomeKit), grazie all’interfaccia bus HCP integrata, tramite un modulo radio o una linea di sistema. In questo modo l’automazione Hörmann potrà essere facilmente programmata dal pannello di controllo utente, per fare in modo, ad esempio, che, in caso di chiusura del portone nelle ore notturne, si attivino contemporaneamente l’illuminazione sulla porta e nel vialetto, o che il portone si apra automaticamente quando si è vicini a casa. Se il rispettivo sistema Smart Home è poi dotato di accesso remoto tramite Internet, si può comodamente aprire o chiudere la porta da garage anche da remoto, per consentire ad altri l'accesso al box.



ProMatic 4, SupraMatic E4 e SupraMatic P4 possono altrimenti essere azionate da smartphone attraverso l’App BlueSecur Hörmann, scaricabile gratuitamente da Google Play o dall'App Store. Attreverso l'App si apre il portone del garage non solo tramite telecomando, tasti di codifica o lettore di impronte digitali, ma anche via Bluetooth con il proprio smartphone. Un ricevitore apposito è già integrato nelle nuove automazioni SupraMatic Serie 4, mentre per il montaggio successivo sulle ancora attuali soluzioni Serie 3, Hörmann ha in programma il nuovo ricevitore Bluetooth HET-BLE.



Utilizzando l'intuitivo pannello di comando dell'App BlueSecur, è possibile azionare non solo il portone, ma anche diverse altre soluzioni Hörmann: cancelli, porte d'ingresso con serratura automatica e anche i LED dell’automazione. Con l'App BlueSecur, si può infine assegnare a terzi 15 chiavi monouso (con utilizzo limitato nel tempo) – via SMS, e-mail o Messenger – così da permettere ad esempio ad un parente l'ingresso al box quando si è assenti.



Le nuove automazioni Hörmann concorrono a rendene più salubre lo spazio del garage: dispongono infatti della specifica funzione “regolazione della ventilazione”, che attiva la ventilazione naturale automatica, in caso di umidità eccessiva all'interno del garage. Azionata da sensori clima opzionali, tale ventilazione riduce la formazione di muffa e ruggine nel box, per migliorare a salubrità dell'ambiente.



Il sensore clima per interni HKSI e il sensore clima per esterni HKSA misurano costantemente il grado di umidità dell'aria interna ed esterna e, all'occorrenza, aprono il portone automaticamente in posizione di ventilazione naturale, per chiuderlo poi in seguito all’arieggiamento. Per far sì che, nel corso di tale fase, non entrino in garage ospiti indesiderati, Hörmann mette a disposizione come optional anche i supporti ribaltabili per ruote: tali tecnologie fanno in modo che, durante la ventilazione, si apra solo l’elemento superiore del manto e che la base resti al contrario chiusa aderente al pavimento.