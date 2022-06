Portone sezionale LPU 42 Hӧrmann: qualità e affidabilità per l’ambito residenziale

Performance elevate per i portoni sezionali Hӧrmann

Dalla costante attività di ricerca promossa da Hӧrmann , azienda leader in Europa nel settore delle chiusure, nasce una ricca gamma di portoni sezionali , tutti altamente innovativi, per rispondere alle svariate esigenze del mercato con soluzioni dagli elevati standard tecnici, tecnologici e stilistici. I modelli firmati Hӧrmann sono contraddistinti da differenti performance in termini di coibentazione termica e sicurezza , e si prestano ad una grande personalizzazione . Tra le varie soluzioni di maggior successo ecco il portone sezionale da garage LPU 42 , che coniuga tecnologia, prestazioni e stile per l'ambito residenziale.

Le perfomance tecniche: isolamento termico e sicurezza

Scopriamo insieme le caratteristiche tecniche del portone sezionale da garage LPU 42:

PERFORMANCE TERMICA: i materiali con cui è realizzato - acciaio coibentato a doppia parete- e gli elementi con spessore di 42 mm, ne garantiscono una buona performance termica, che si può ulteriormente incrementare inserendo ThermoFrame, un profilo in materiale sintetico nero che assicura la separazione termica del telaio dalla muratura, migliorando così l’isolamento fino al 15% in più. Caratteristica utilissima se il garage è direttamente collegato alla casa perché riduce la dispersione di calore e fa risparmiare sulle spese di riscaldamento.



GRADO DI SICUREZZA ELEVATO: la porta da garage LPU 42 garantisce un'ottima protezione alla casa perché dotato di dispositivo antisollevamento di serie, che blocca automaticamente il portone e lo protegge da eventuali tentativi di effrazione, ma anche, su richiesta, di equipaggiamento di protezione antieffrazione RC 2, certificato secondo la normativa DN/TS 18194. Ciò colma un vero e proprio gap normativo per il territorio italiano. Un portone con RC 2 standard oppone resistenza, in caso di effrazione con utensili come cacciaviti, pinza e cunei, per un tempo utile a far desistere ogni ladro.

Il grado di sicurezza si può ulteriormente elevare con l'aggiunta della motorizzazione in abbinamento al sistema BiSecur. Capace di regolare la trasmissione del segnale tra telecomando e motorizzazione per porte da garage, questo sistema deve la sua eccezionale sicurezza all’utilizzo di una codifica AES 128, standard riconosciuto e utilizzato a livello internazionale e impiegato, per esempio, per l’online banking. Tramite BiSecur, inoltre, il portone LPU 42 può essere controllato e comandato da casa così come da qualsiasi altro luogo nel mondo, utilizzando la nuova APP BiSecur per smartphone e tablet.