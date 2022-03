Scegli la massima sicurezza per la tua casa con il portoncino ThermoSafe Hybrid Hörmann

Redazione - 01 marzo 2022

Massima sicurezza per il portoncino ThermoSafe Hybrid Hörmann

Nuovo modello per la gamma di portoncini Hörmann di fascia top, frutto, come sempre, del costante impegno dell’azienda, volto a perfezionare dotazioni e prestazioni tecniche dei suoi prodotti. Si tratta della porta di ingresso ThermoSafe Hybrid, garanzia di eccellenza in termini di tecnologie antieffrazione. ThermoSafe Hybrid è proposta infatti con equipaggiamento di sicurezza RC 4 di serie (con serratura di sicurezza a 5 punti) per le porte senza finestratura, ed equipaggiamento RC 3 di serie, per le porte con finestratura.



La lamiera d’acciaio inossidabile che copre il lato esterno del manto, aumenta la performance antieffrazione perché garantisce una maggior rigidità del battente.

La finestratura, nel caso venga inserita all'interno della porta, è in vetro stratificato antischegge spesso 8 millimetri, in grado di proteggere, sia all'interno sia all'esterno dell’abitazione, da qualsiasi incidente. Ad un'apposita pellicola interna è affidato il compito di trattenere le schegge, in caso di rottura del vetro. Ad aggiungere un’ulteriore protezione è infine il vetro di sicurezza stratificato, che vanifica ogni tentativo di violazione.

Efficienza energetica garantita

Il portoncino ThermoSafe Hybrid offre elevate prestazioni in termini di efficienza energetica, grazie al massiccio battente che la caratterizza. Complanare in alluminio, spesso 73 mm con infrastruttura metallica, è infatti a taglio termico e a doppia superficie di battuta, proprio come il telaio, sempre in alluminio e spesso 82 mm. Le caratteristiche meccaniche di questi due elementi fanno sì che ThermoSafe Hybrid raggiunga un valore di trasmittanza termica fino a 0,87 W/ (m²·K) e soddisfi così pienamente i requisiti delle case a basso consumo energetico.



Il portoncino è certificato dall’istituto IFT Rosenheim, ha una garanzia di 10 anni ed è, come tutti i prodotti Hörmann, oggetto di un ciclo produttivo impostato su severi criteri ecologici. Tra le altre iniziative a tutela del pianeta, l’azienda copre il suo fabbisogno energetico al 100% con elettricità verde, riducendo di migliaia di tonnellate le emissioni di CO2.

Design e funzionalità garantiti con ThermoSafe Hybrid