Design e prestazioni tecniche per la porta di ingresso ThermoPlan Hybrid Hörmann

Redazione - 01 marzo 2022

Il nuovo portoncino di ingresso hermoPlan Hybrid di Hörmann

Dal 1935 brand di eccellenza nel mercato delle chiusure e sempre impegnata nella ricerca e nello sviluppo, Hörmann ha arricchito l’offerta di portoncini e presenta oggi la nuova porta d’ingresso ThermoPlan Hybrid. Prodotto che abbina prestazioni tecniche eccellenti con un design contemporaneo e d’effetto, per posizionarsi nella fascia top di gamma proposta dall’azienda, che include anche le chiusure ThermoCarbon e Thermo Safe. ThermoPlan Hybrid è un portoncino robusto e resistente agli agenti atmosferici, realizzato in acciaio inox e alluminio. Il massiccio battente di 82 mm, riempito in schiuma rigida in poliuretano, garantisce un elevato isolamento acustico (fino a 36 dB), e un’ottima efficienza energetica con valore UD pari a 0,87 W/ (m²·K). La lamiera in acciaio inox sul lato esterno, verniciata a polveri, ne determina la stabilità dimensionale e lo rende sicuro.

Una porta di ingresso dalle prestazioni eccellenti

Casa sicura con la porta di ingresso ThermoPlan Hybrid, che dispone di serie di equipaggiamento RC 3 e serratura di sicurezza a cinque punti, per resistere a tentativi di effrazione con utensili come cacciaviti, pinza e cunei, per un tempo utile a far desistere ogni ladro. Su richiesta e possibile equipaggiare il portoncino anche con la motorizzazione e il sistema BiSecur. In grado di regolare la trasmissione del segnale tra telecomando e motorizzazione per porte, questo sistema deve la sua eccezionale sicurezza all’utilizzo di una codifica AES 128, standard riconosciuto a livello internazionale e impiegato, ad esempio, per l’online banking.

Utilizzando l'apposita App BiSecur per smartphone e tablet potrete infine controllare e comandare la chiusura ovunque vi troviate.A confermare le eccellenti performance di ThermoPlan Hybrid, l’Agenzia CasaClima le ha attribuito il prestigioso sigillo ProdottoQualità, che rappresenta una certificazione attendibile e autorevole nel settore dell’edilizia, accordata solo ai prodotti che presentano determinati requisiti tecnici e rispondono ad elevati criteri di qualità per quanto riguarda isolamento termico e acustico, protezione dagli agenti atmosferici, sicurezza ed equipaggiamento antieffrazione, durabilità e resistenza.

Design moderno per il portoncino ThermoPlan Hybrid