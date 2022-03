Prestazioni al top per la porta d'ingresso ThermoCarbon Hörmann

Redazione - 28 febbraio 2022

Sicuri in casa con ThermoCarbon, la porta di ingresso ad alta efficienza energetica

Sicurezza ed efficienza energetica sono considerate ormai necessarie nell’ambito edilizio: Hörmann, costantemente impegnata della ricerca e sviluppo di prodotti eccellenti nel settore delle chiusure, presenta la porta d’ingresso ThermoCarbon. Grandi prestazioni in fatto di efficienza energetica, con il suo valore di trasmittanza termica fino a 0,47 W/(m²xK), questa blindata è la scelta ideale per le case passive e a bilancio energetico positivo, che producono più energia di quanta ne utilizzino. Con ThermoCarbon addirittura, il requisito di 0,8 W/(m²xK), richiesto alle porte d'ingresso delle case passive, viene superato di quasi il doppio. A rendere possibile questa performance è il battente in alluminio a filo della superficie spesso 100 mm, provvisto di un pannello di riempimento in schiuma rigida in poliuretano a piena superficie e di un profilo composito alloggiato all'interno.

La migliore soluzione per il massimo grado di protezione e sicurezza

Grazie a ThermoCarbon nuovi anche gli standard per quanto riguarda l’antieffrazione. Questa porta d‘ingresso – di serie in classe di sicurezza RC 3 – viene proposta da Hörmann anche con equipaggiamento di sicurezza RC 4 e presenta un bloccaggio a nove punti di serie e cerniere occultate antiscardinamento nascoste, che garantiscono il massimo grado di sicurezza nel caso di un tentativo di scasso. La finestratura di sicurezza in vetro stratificato antischegge e spesso otto millimetri, protegge inoltre sia all'interno sia all'esterno dell’abitazione da qualsiasi incidente, in quanto, in caso di rottura del vetro, le schegge vengono trattenute dalla pellicola interna.

LLa porta blindata ThermoCarbon vista da vicino