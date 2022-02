Portoni per garage, avvolgibili, basculanti, sezionali e a battente Hörmann

Nuove automazioni Hörmann per porte da garage

ProMatic 4, SupraMatic E4 e SupraMatic P4 le nuove automazioni Hörmann per porte da garage: più sicurezza, più velocità, più comfort.

Vere e proprie tecnologie d’avanguardia, le nuove automazioni presentano un’elevata velocità di apertura, sono integrabili in impianti Smart Home esterni, possono essere azionate da smartphone grazie all'App BlueSecur e consentono infine, come optional, la ventilazione automatica del box.