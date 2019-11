I serramenti Schüco in una villa in Sicilia

Villa Dionisio, una casa vacanza di lusso in Sicilia

Perché sono stati scelti i serramenti in alluminio Schüco

Villa Dionisio è imponente ma elegante e minimalista; ogni dettaglio, durante la sua realizzazione, è stato curato con estrema attenzione e al fine di ottenere il massimo comfort, la massima efficienza, una resa estetica raffinata. La scelta dei profili e degli scorrevoli, quindi, si è basata su tali obiettivi e di conseguenza anche sulla volontà di ottenere risultati ottimali in relazione alla trasmittanza termica, alla resistenza al vento, alla selettività delle vetrate alla luce solare.



Il prospetto rivolto verso il mare è stato realizzato con le ampie specchiature trasparenti della facciata continua in alluminio Schüco FWS 60 CV (Concealed Vent), contraddistinta dall’uniformità estetica tra ante apribili e struttura fissa. Per gli scorrevoli è stato invece scelto il sistema in alluminio Schüco ASE 67 PD (Panorama Design), i cui profili estremamente snelli hanno permesso di ottenere una superficie vetrata davvero molto estesa.



Grazie alla soglia 0-level a filo pavimento, inoltre, è stato possibile creare un passaggio fluido e continuo tra ambienti indoor e outdoor, nel segno di una totale sicurezza. E ancora, per i tamponamenti fissi è stato utilizzato il sistema in alluminio Schüco AWS 65, mentre per le finestre con apertura a battente la scelta è caduta sulla versione Schüco AWS 65 BS (Block System), con telaio fisso che, ricoprendo completamente quello della parte apribile, esalta la luce naturale consentendo di sfruttarla al massimo. E non è finita qua.



Per consentire il dialogo continuo con l’esterno anche nella zona notte, sono state realizzate specchiature orizzontali lungo l’intera superficie delle pareti. I serramenti coincidono con la variante “a ribalta” del sistema Schüco AWS 65 BS e si caratterizzano per la maniglia posizionata sul traverso superiore, che permette di aprire l’infisso senza pregiudicare la visuale.



Tutti i serramenti appena elencati presentano la finitura Noir 100 Metallic Effect SW 303G, esclusiva Schüco, e riprendono le tonalità scure degli elementi in acciaio corten, come la scala e i corpi illuminanti.