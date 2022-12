Scopri il rosso magenta, nuovo colore Pantone per il 2023

c

"Una tonalità non convenzionale per un tempo non convenzionale: una nuova visione". È così che Pantone, riconosciuto a livello mondiale come la principale fonte di competenze sul colore, presenta il nuovo colore per l'anno 2023. Si tratta del 18-1750, Viva Magenta. Un rosso Dopo l'arancio Living Coral del 2019, il Classic Blue del 2020, il giallo Illuminating in "combo" con il grigio Ultimate Grey del 2021 e il viola Very Peri del 2022, saranno le sfumature purpuree di Viva Magenta a colorare il 2023. Pantone, la massima autorità in fatto di nuance e sfumature ha decretato questo rosso carminio intenso come colore del 2023! Una nuance, quella del Viva Magenta PANTONE 18-1750, che nasce nella famiglia dei "rossi", definita come "espressione di un nuovo segnale di forza, un colore coraggiosa e intrepida, un colore vibrantela cui esuberanza esprime una celebrazione piena di gioia e ottimismo, scrivendo una nuova narrativa".

Come declinare il color magenta in ambito domestico? Possiamo vestire il letto, come fa Cinelli Piume e Piumini con la sua trapunta, per colorare le notti invernali, oppure scegliere questa tonalità per caratterizzare il bagno in modo non convenzionale con la vasca di Antonio Lupi, o ancora regalare un tocco vibrante al nostro salotto con la poltroncina-pouf di Borzalino.



La trapunta di Cinelli Piume e Piumini è il complemento indispensabile per scaldare il riposo durante le notti invernali. Per il 2023 viene proposta nell'attualissimo colore magenta ed è disponibile con imbottitura in 95% piumino d’oca bianca ungherese nei tre formati standard: matrimoniale, singola e una piazza e mezza.

La vasca Reflexmood di Antoniolupi è un ovale perfetto, geometria pura che regala alla sala da bagno eleganza ed esclusività. Colormood, con cui è realizzata, è un materiale esclusivo, dalle elevate performance tecniche e dalla superficie soft touch di effetto materico. L'azienda, per favorire la massima libertà progettuale, la propone verniciabile all'esterno in tutti i colori a catalogo.



Pouf o poltrona? BonBon di Borzalino è una seduta dalla doppia personalità. Uno speciale meccanismo a pistone consente di alzare o abbassare lo schienale per utilizzare BonBon come poltroncina o pouf a seconda delle necessità.