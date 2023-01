Come arredare casa nel 2023 seguendo le ultime tendenze dei Pinterest Predicts

Redazione - 06 gennaio 2023

Le nuove tendenze casa 2023 secondo Pinterest Predicts

Se intendi arredare casa nel nuovo anno, lasciandoti ispirare dalle ultime tendenze in tema di arredamento, arriva in aiuto il report Pinterest Predicts 2023, capace di svelare in anticipo tutti i trend dell’interior design che spopoleranno nel 2023, attraverso immagini, idee e consigli.



La piattaforma digitale di Pinterest, frequentata da oltre 400milioni di utenze e che basa il suo successo sulla condivisione di fotografie e immagini raggruppate in gallerie tematiche, infatti, si è rivelata capace di pronosticare le nuove tendenze dell’home decor, in base alle ricerche degli utenti negli anni precedenti.



, rispetto alla vasca da bagno; il mix di stile antico-moderno;

di casa e scenografici; camere da letto più colorate ed eccentriche

La doccia più amata della vasca da bagno

Nel 2023 la doccia vince sulla tradizionale vasca da bagno. Il piacere di lasciarsi coccolare dal getto dell’acqua che scorre all’interno di in una sofisticata cabina doccia supera quindi di gran lunga quello di immergersi nella vasca, che risulta nella frenetica quotidianità, meno pratico e soprattutto meno veloce.



Il bagno punta a trasformarsi anche in un piccolo centro benessere, prediligendo docce senza porta, soffioni ad effetto pioggia posizionati in centro alla stanza, ma anche box doccia dal design essenziale e geometrico, come avviene nella cabina doccia Brave di Disenia (in foto), ispirata al lifestyle contemporaneo e disponibile nella versione nicchia e box due lati. La maniglia che si integra al profilo diventa un dettaglio molto pratico e funzionale, soprattutto nelle ordinarie attività di pulizia dei vetri.

Nell'arredo si mixa il vintage con il moderno

Nell’arredo 2023 il binomio perfetto sarà accostare il vintage al moderno.



I tanto amati pezzi d’antiquariato o gli storici pezzi unici ereditati dalla famiglia e di cui si fa sempre particolare fatica a separarsi, troveranno finalmente la loro giusta e importante collocazione, anche nelle stanze più contemporanee e dalle linee più semplici e lineari.



Via libera quindi a mixare stili e arredi di periodi diversi purché si punti a creare ambienti sempre più ecclettici: la ricerca “mix di arredamento moderno e antiquariato” è salita del 530% nell’ultimo periodo, così come è ascesa la voglia di decori e dettagli, in controtendenza con noiosi “total look”, sempre meno richiesti e in netto calo.

L'importanza dell'ingresso di casa

Nel 2023 l’ingresso della casa sarà sotto i riflettori. La zona di disimpegno, in passato troppo spesso trascurata e quasi dimenticata, si trasforma per l’anno nuovo in un’area privilegiata d’accoglienza e si presenta come il “biglietto da visita” della personalità della casa fin sull’uscio d’ingresso, se non prima.



Nelle piccole o grandi opere di restyling dell’ingresso casa sarà interessato anche l’outdoor, con un occhio di riguardo per i portoncini d’entrata, ma anche alle decorazioni di portici e atri d’ingresso, oltre che dei giardini fronte ingresso casa. Cresce anche la voglia non solo di abbellire magari con tappezzerie griffate, ma anche di rendere l’ingresso, soprattutto in appartamenti di dimensioni ridotte, più funzionale e superorganizzato, con l’introduzione di porte a scomparsa a filo muro dietro cui predisporre dei ripiani e vani contenitori apparentemente nascosti, come avviene nella collezione minimalista Syntesis di Eclisse (in foto).

Camere da letto più colorate ed eccentriche nel 2023