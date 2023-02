Scopri le nuove applicazioni della paglia di Vienna nell'arredo casa

Redazione - 21 febbraio 2023

Nuova vita per la paglia di Vienna nel mondo dell'arredamento

Torna in voga nell'arredo casa la paglia di Vienna, materiale ricavato dalla lavorazione del trafilato di giunco, tagliato in lunghe liste sottili intrecciate e molto resistenti. L'effetto visivo è quello di una superficie perfettamente liscia a trama bucherellata. Utilizzata fin dall'antichità per realizzare le sedute e divenuta tipica del gusto mittleuropeo dei primi anni del 900, torna ad ispirare il design contemporaneo, incontrando nuove tecnologie e sperimentando nuove applicazioni nel mondo dell'arredo casa. Infatti viene riproposta senza abbandonare le fibre del giunco, sulle ante delle madie, sulle testiere dei letti, sulle lampade, ma ispira anche i designer più creativi, che ne mutuano l'aspetto applicandolo ad altri materiali, per realizzare schienali e sedute con pattern e finiture differenti.



In foto il mobile lavabo Marcel di Ceramica Cielo, realizzato in frassino, che ripropone in chiave moderna la sinuosità e la razionalità dello stile Bauhaus, insieme all’eleganza dei mobili in legno curvato e paglia di Vienna.

I letti in paglia di Vienna

La semplicità sofisticata della paglia di Vienna regala alle case di oggi un'eleganza senza tempo e sempre attuale. La sua rivisitazione in chiave contemporanea la vede applicata non più solo alle classiche sedie, ma la inserisce in diversi ambienti, primo fra tutti la camera da letto. La troviamo nelle testiere dei letti, nelle ante di armadi e dei comodini. Abbinata alle essenze più chiare del legno conferirà alla zona notte un look nordico. Optate per paglia e legno scuro o tinto nero per ambienti moderni e dal carattere deciso. E se volete aggiungere un tocco retrò alla stanza senza cambiare il vostro arredamento, potete comprare una sedia a dondolo vintage in legno curvato e paglia di Vienna, da collocare ai piedi del letto.



Massello di frassino e paglia di Vienna per la grande e accogliente testiera del letto Shiko di Mininforms, che evoca solidità e sicurezza.

legno di frassino e paglia di Vienna per il letto matrimoniale Joyce di Morelato, perfetto connubio fra passato e presente. Dotato di un'avvolgente testiera imbottita, propone un mix di materiali pensato per ceare un'atmosfera originale e contemporanea nella zona notte.

In versione bianca ecco l'iconica e intramontabile sedia a dondolo Schaukelstuhl di Gebrüder Thonet, con struttura in massello di faggio curvato a vapore, seduta schienale in paglia di Vienna. È disponibile nelle finiture laccato classico e legno.

Le immancabili sedie in paglia

Disegnata da Josef Hoffmann nel 1930, risulta ancora incredibilmente attuale e moderna la sedia N. 811 di Gebrüder Thonet. Come l'omonimo sgabello, è leggera e confortevole, ha sedile e schienale in paglia di Vienna. tre le versioni disponibili: seduta e schienale in paglia di Vienna, seduta imbottita e schienale in paglia di Vienna, seduta e schienale imbottiti. Firmata da Christophe Pillet per Very Wood la poltroncina Kha ha struttura in frassino e schienale curvato a vapore. Il design minimale attualizza il fascino rétro della paglia di Vienna, per una seduta che diventa contemporanea.



Nella lavorazione dello schienale intagliato a laser la sedia per il giardino Brise 24 di Gervasoni, realizzata in tubolare di acciaio inox, propone una particolare texture forata, che si ispira chiaramente alla paglia di Vienna.

Consigli di pulizia e manutenzione