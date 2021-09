Scopri le nuove tendenze per l'arredamento della casa!

Redazione - 09 maggio 2016

Ecco i nuovi colori di tendenza per l'arredamento

Siamo stati al Supersalone (l’edizione speciale del Salone del Mobile di Milano 2021) per scoprire le ultime tendenze dell’arredo casa. Seguiteci in questa rapida guida per conoscere tutte le novità del settore.

Partiamo presentando la palette cromatica must have di quest’anno. Ecco le tonalità top: un’infinita rassegna di verdi , dalla rubinetteria ai tessuti, dal marmo al metallo. Il richiamo alla natura è evidente e si respira in ogni angolo della “fiera”. I designer hanno voluto così sottolineare la nascita di una nuova sensibilità “green” che ci porta ad essere più attenti al nostro Pianeta, cresciuta pian piano in questo anno e mezzo di pandemia mondiale, in cui lo stare forzatamente a casa ci ha fatto capire cosa vuol dire essere privati di un contatto diretto con il mondo vegetale;

I mobili presenti in casa raccontano la storia delle persone che la abitano, essi sono senso del passato, ma anche proiezione verso il futuro, rispondo al nostro forte bisogno di appartenenza e a quel bisogno di sicurezza e protezione così tanto ricercato in questa era d’incertezza e paura.

E per garantire comfort, familiarità e accoglienza 3 sono gli “elementi” ricorrenti tra i mobili esposti negli stand del Supersalone 2021 e al Fuorisalone: forme arrotondate e accomodanti, delicate, decorative e floreali, quasi spontanee. Il mondo della natura ritorna dunque, non solo nei colori, ma anche nelle geometrie. Le imbottiture di sedie, poltrone e divani sono generose, soffici, ergonomiche. Stondati sono anche i top di tavoli, tavolini, consolle, contenitori notte, nonostante le loro linee siano ancora asciutte ed essenziali;

: linee curve ed eleganti per questa seduta confortevole che reinterpreta in chiave moderna la classica e voluminosa poltrona in cuoio dei club, resa questa volta leggera e sinuosa. Letto Taormina di Flou : un invito al relax, per una zona notte intima e protetta. Le cuciture a vista lungo tutto il perimetro sottolineano la forma della testata, avvolgente e curva, come il giroletto. Questo modello permette di accogliere materassi con altezze superiori e topper grazie alle proporzioni perfettamente studiate.

: un invito al relax, per una zona notte intima e protetta. Le cuciture a vista lungo tutto il perimetro sottolineano la forma della testata, avvolgente e curva, come il giroletto. Questo modello permette di accogliere materassi con altezze superiori e topper grazie alle proporzioni perfettamente studiate. Sedia Blume di Predali. Il fiore è ispirazione per questa seduta di design. Elegante, invitante, conviviale e anche colorato, questo modello con struttura in metallo e imbottitura in schiumato poliuretanico è completato da una serie di tavolini con il medesimo profilo floreale, sovrapponibili e coordinati.

Effetto marmo sulle superfici

Prezioso, nobile, monolitico, raffinato, evergreen, il marmo assieme le sue innovative imitazione in gres porcellanato è protagonista delle tendenze dell’abitare 2021/2022.

Ecco una serie di domande e risposte utili a capire "il perchè e il per come" di questo nuovo e indiscusso must have domestico: dove lo troviamo? Quasi dappertutto: top e schienali di cucine, piani di tavoli e tavolini, ante di armadi e librerie, ma anche nell’illuminazione e nell’arredo bagno, nell’arredo per l’ufficio e nei complementi;

Quasi dappertutto: top e schienali di cucine, piani di tavoli e tavolini, ante di armadi e librerie, ma anche nell’illuminazione e nell’arredo bagno, nell’arredo per l’ufficio e nei complementi; perché piace? Perché affascinante, scultoreo, unico, decorativo, versatile. La versione in grandi lastre ceramiche permette di realizzare superfici continue, uniformi, performanti, indeformabili, igieniche, resistenti e allo stesso tempo più leggere del vero marmo;

Perché affascinante, scultoreo, unico, decorativo, versatile. La versione in grandi lastre ceramiche permette di realizzare superfici continue, uniformi, performanti, indeformabili, igieniche, resistenti e allo stesso tempo più leggere del vero marmo; quali sono pietre più imitate? Sicuramente il marmo bianco Calacatta, la cui base candida è ravvivata da ampie venature nei toni del beige, del grigio e dell’oro, ma anche il Valentine Grey con le sue tonalità scure. Inaspettata è stata le presenza del marmo verde e di quello blu con sfumature dorate;

Sicuramente il marmo bianco Calacatta, la cui base candida è ravvivata da ampie venature nei toni del beige, del grigio e dell’oro, ma anche il Valentine Grey con le sue tonalità scure. Inaspettata è stata le presenza del marmo verde e di quello blu con sfumature dorate; quali gli abbinamenti più azzeccati? Con il legno scuro e venato nelle essenze di noce e rovere, ma anche con i metalli lucenti, ottonati e dorati. La pelle naturale è un altro accostamento da tenere a mente. Qui di seguito e nella gallery le proposte selezionate per voi durante questo Supersalone: la scrivania da ufficio di Cattelan , modello Nasdaq Keramik con il suo design monolitico. L’effetto scenografico è dato dalla venatura unica del piano ceramico che percorre top e appoggio laterale diagonale senza soluzione di continuità. Ampia è la gamma di finiture marmoree disponibili da catalogo;

, modello Nasdaq Keramik con il suo design monolitico. L’effetto scenografico è dato dalla venatura unica del piano ceramico che percorre top e appoggio laterale diagonale senza soluzione di continuità. Ampia è la gamma di finiture marmoree disponibili da catalogo; TM Italia Cucine presenta Rua: una cucina preziosa, dal forte carattere, dato dallo schienale e dall’isola in marmo Dalmata, dotata di molti elementi che le permettono di intergrarsi al living;

presenta Rua: una cucina preziosa, dal forte carattere, dato dallo schienale e dall’isola in marmo Dalmata, dotata di molti elementi che le permettono di intergrarsi al living; è di Caccaro il nuovo sistema Wallover di contenitore orizzontali e verticali dal taglio architettonico. Nella foto presentiamo i volumi a tutta altezza (Pilastri), rigorosi nella forma e sorprendenti nella finitura Kera Nero Marquinia, capaci non solo di contenere, ma anche di dividere gli spazi. Ritorna dunque quel concetto di fluidità, di polivalenza quale trend dell’interior design.

