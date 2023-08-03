Come valorizzare il sottotetto abitabile con arredi e colori giusti

Sottotetto abitabile: qualche consiglio in più

Nel sottotetto abitabile è meglio accostare gli arredi alle pareti, soprattutto se la mansarda è piccola e il tetto con un'unica falda, lasciando libera la parte centrale per agevolare il passaggio.



Dove c’è maggiore altezza colloca i mobili più ingombranti, come potrebbero essere un armadio a muro o una cassettiera in camera da letto. Per quanto riguarda il letto non esiste una regola fissa. Posizionare la testata sotto la finestra è la scelta più romantica e scenografica. Scegli la parete opposta se preferisci una zona notte che sia un nido dove la luce naturale è una compagna discreta e mai invadente.



In cucina, il frigorifero sottopiano è la mossa vincente per non spezzare la linea delle basi e creare continuità estetica. Ricorda che in questo contesto funziona bene un progetto con pochi mobili senza rinunciare all'essenziale, per evitare un sovraccarico visivo