Scopri come arredare gli interni delle case moderne

Redazione - 27 dicembre 2017

Le migliori immagini di interni moderni

Quando si riflette sulla tipologia della casa che si desidererebbe costruire per se stessi, si pensa, sicuramente, ad una casa moderna, dotata di ogni comfort, funzionale ed affascinante sia esteriormente che internamente.

Quando sulle riviste o sul web scorriamo le immagini di belle case desideriamo arredare così anche la nostra. Che sia spaziosa o meno, grazie all'aiuto di architetti e interior designer oggi è possibile progettarne al meglio l'arredo e la disposizione dei mobili, per farne una casa da sogno.

Cucini componibili, camera da letto nei soppalchi, armadi nascosti nei tramezzi, spettacolari bagni ricavati in spazi ridotti e fantastici sistemi di illuminazione naturale. Eccovi in foto qualche spunto da cui ricavere idee e soluzioni anche per voi.

Progetti case moderne interni

Case moderne che si rispettino devono possedere degli ambienti interni all'altezza della situazione, poiché tutto deve essere proporzionato. Di questo se ne occupano gli esperti che studiano le caratteristiche dell'area nella quale verrà costruita la casa (se rocciosa, a diversi livelli) e le esigenze dei clienti e propongono, in seguito, alternative di gran prestigio architettonico. Pensiamo solo a come architetti ed ingegneri sono in grado di trasformare un fatiscente deposito in una grandiosa struttura abitativa, conservando quelle che potrebbero le caratteristiche del luogo, quali fenomenali volte o maestose colonne o approfittare dell'altezza interna dell'immobile per creare una zona notte sul soppalco che farebbero innalzare. Caminetti dalla lavorazione particolare al centro della sala, pareti con pietre a vista che creano un effetto piacevolissimo. Per non parlare dell'efficiente organizzazione degli spazi e del gioco di luci naturali ed artificiali, linee e profondità per donare, anche ad aree ridotte, un'ampiezza mai pensata. Nessuno centimetro, nessuna nicchia è perduta e l'integrazione degli spazi esterni con quelli interni è perfetta.

Foto case moderne interni

Chi non si innamorerebbe delle foto di spettacolari interni che vengono proposti in tv, su internet o su riviste specializzate? A parte essere attratti dalla presentazione estetica di questi ambienti, spesso dai diversi livelli, con pareti particolari, caminetti di una bellezza unica ed arredamento da favola si è, particolarmente, attirati dalle ingegnose soluzioni che architetti ed ingegneri sono in grado di concepire in base alla particolarità delle stanze, all'esposizione solare e alle esigenze e tasche dei clienti. Molto interessanti gli ambienti valorizzati da parquet e travi in legno, per la naturalezza del legno, il calore emanato da tonalità e venature, nonché il profumo. Così come sono, particolarmente, piacevoli gli ambienti su più livelli, con pareti erette con marmo bianco, pavimenti in ardesia, stanze aperte e comunicanti con altre solo con vetrate o semi pareti. Ogni ambiente viene studiato con minuziosa cura per farne risaltare i punti locali. Una casa al mare o in montagna avrà delle proprietà e particolarità diverse da una casa in città, ragion per cui i professionisti tenderanno ad esaltarne le qualità per le quali si contraddistinguono.

Progetti case moderne

La casa moderna nasce con lo scopo di essere funzionale, efficiente e molto spesso auto sufficiente (basti pensare alla produzione di energia solare, grazie ai famosi pannelli), armonica e dalla calda atmosfera. In questo stesso modo vengono concepiti gli ambienti interni. Spesso vera e propria fonte di curiosità e sorpresa per tutti i gadget dei quali sono dotati: un'illuminazione particolare, un mobiletto nascosto all'interno della colonna, un televisore con un inverosimile sistema stereo o una bellissima scala con gradini scarpiera o libreria. Le esigenze della vita moderna, di spazi sempre più limitati, tecnologie sempre più all'avanguardia e tendenze casa per case moderni interni hanno permesso di creare soluzioni ad alto impatto visivo e fisico per tutte le stanze: dalla sala alla cucina, dalle camere da letto ai bagni, dallo studio alla stanza per il cinema e così via. La casa, d'altronde, deve essere creata per essere pienamente amata e vissuta in ogni suo ambiente e se gadgets, tecnologia, astuzia permettono di renderla ancora più funzionale ed entusiasmante ben venga.

Pavimenti per interni moderni

Per avere una casa dallo stile moderne è necessario scegliere degli arredi che rispecchino questa volontà, ma ogni elemento risulta importante per poter dare un aspetto armonico all'insieme. Per questo motivo è necessario prestare attenzione a tutti gli aspetti che servono per arredare in modo moderno e lineare. Sicuramente i rivestimenti sono un elemento fondamentale per dare la giusta caratterizzazione alla casa; i pavimenti per interni moderni possono avere molteplici forme e dimensioni ma, solitamente, vengono scelti con colori chiari oppure nei toni del grigio; anche il parquet può essere utilizzato con le nuove finiture che vengono proposte dalle numerose aziende. Un altro materiale che si presta ad uno stile moderno e minimalista è sicuramente la resina che grazie alla sua adattabilità può essere lavorata per ottenere numerosi effetti diversi.

Immagini case

quando ci si trova a dover arredare la propria casa, solitamente, si ha bisogno di poter avere a disposizione idee ed esempi che mostrino quali possono essere le soluzioni più efficienti e belle esteticamente. Spesso, infatti, ci si trova a non sapere come procedere per scegliere gli arredi perchè non si riesce a visualizzare quale sarà l'effetto finale. Una soluzione economica e facilmente attuabile è quella di cercare delle immagini case moderne, nel caso si ami questo stile, attraverso le riviste di arredamento o sui numerosi siti internet che parlano di arredo e architettura. Naturalmente si vedranno anche ville sfarzose e ricchissime che potrebbero spaventare o provocare delusione per il fatto che la propria abitazione non ha certamente quelle dimensioni, ma, quel che è importante, è saper cogliere l'essenza, lo stile proposto, per poterne copiare i caratteri salienti e riportarli nell'arredo della propria casa.

Interni moderni

Gli interni moderni si caratterizzano, molto spesso, per la loro grande fluidità; infatti, una delle soluzioni più apprezzate per un arredo d'interni moderno è quella costituita dagli ambienti open space, in cui gli spazi, soprattutto per la zona giorno, non sono delimitati da pareti, ma l'ambiente unico viene caratterizzato e delimitato dai differenti arredi.La soluzione più impiegata, in questo caso, è la cucina soggiorno in comunicazione, con la scelta di una cucina ad isola che si affaccia sul resto dello spazio. La cucina ad isola è una dei modelli che meglio rappresenta una casa con interni moderni e i modelli tra cui è possibile scegliere sono molteplici e componibili, così da poter essere adattati allo spazio disponibile. Un esempio di cucina moderna ad isola che si adatta perfettamente in contesti moderni e contemporanei è il modello Elmar EL_01, che consente di scegliere tra numerose varianti.

Idee design di interni case moderne

Creativo, fresco e flessibile: ecco i tratti che connotano lo stile di molti interni case moderne, soprattutto quando ad abitarli sono le giovani coppie, che anche se non hanno grandi budget da investire nell’arredo della prima casa, riescono comunque ad ottenere ambienti dalla grande personalità. Estetica e funzionalità vanno di pari passo: i mobili scelti per le case moderne dai giovani sono pratici e multifunzionali, in grado di adattasi a contesti mutevoli e differenti. Tra i materiali per i mobili, prediletta è la plastica, economica e versatile dato che può assumere le forme e i colori più vari. Gli arredi in plastica sono informali, leggeri, resistenti e pratici da usare e pulire. Alcune aziende del design, fra le prime Kartell, hanno fatto del materiale plastico l’oggetto della propria ricerca, per proporre un design accessibile anche a chi, pur non avendo a disposizione grandi budget, non voglia rinunciare a complementi di arredo dall’indubbia personalità.

Interni case moderne

Case moderne interni: come arredarli? Disporre di tutti gli spazi e utilizzarli seguendo un’accurata razionalizzazione comporta una progettazione in cui ogni elemento deve poter essere adeguatamente collocato per valorizzare l’ambiente e per renderlo il più possibile funzionale. La modernità risiede anche nell’adottare soluzioni originali, che consentano di fondere praticità a design. Un esempio è la nuova libreria bassa della collezione Continuum di Natevo, in foto, presentata al Salone del Mobile 2017, pensata per un living di varie dimensioni. Il vantaggio di questa libreria, infatti, è quello di disporre di un’altezza compatibile con la possibilità di essere inserita accanto al divano o come retro-divano. La struttura, essenziale ma elegante, è disponibile in due finiture: bronzata o gris sablé con elementi separatori in vetro di forte spessore e ripiani nelle finiture legno Rovere Caffè o noce Canaletto Rialto, termostrutturate antigraffio Continuum, Style, Epoque e River.

