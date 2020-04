Ital Gres inaugura un nuovo punto vendita a Roma

Redazione - 26 aprile 2017

Ital Gres negozio Roma

Continua l’ascesa del gres porcellanato, materiale che figura oggi fra i più gettonati per la realizzazione di pavimenti e rivestimenti. Si tratta di una ceramica a pasta compatta e dura, colorata, non porosa, in grado di resistere alle abrasioni, al calpestio, all’usura e al tempo, all’azione degli agenti atmosferici. Ma le sue virtù non finiscono qua. E’ infatti caratterizzata da un ottimo rapporto qualità-prezzo e garantisce un notevole impatto estetico grazie alla sua incredibile versatilità; consente di riprodurre fedelmente molti altri materiali, anche molto più costosi, in primis il legno e il marmo e altre pietre naturali. Un punto di riferimento per l’acquisto di piastrelle in gres porcellanato è Ital Gres, azienda che propone esclusivamente prodotti made in Italy a un costo competitivo, pari a quello di un outlet. In altre parole, a fronte di una spesa ridotta è possibile comprare per la propria casa pavimenti e rivestimenti di design e personalizzabili. Ital Gres ha inaugurato un nuovo punto vendita in provincia di Roma, a Tivoli Terme. Un grande negozio nel quale i clienti possono visionare e ritirare direttamente il materiale, oppure ritirarlo dopo averlo acquistato online, senza pagare le spese di trasporto.

Ital Gres pavimenti e rivestimenti

Oltre 40.000 mq di materiale disponibile in pronta consegna, prezzi outlet, vendita diretta, vendita online in tutto il territorio italiano ed europeo, formati personalizzabili e taglio su misura, gres basso spessore con formati fino 100x300, possibilità di ritiro anche presso i magazzini di Roma e Pesaro, materiale dei migliori produttori in commercio: sono questi i principali punti di forza del nuovo punto vendita che Ital Gres ha inaugurato a Tivoli Terme. L’azienda si conferma un’importante realtà per quanto riguarda il mercato italiano del gres porcellanato e l’ampia offerta testimonia non solo la voglia di crescere ulteriormente, ma anche la capacità di intercettare i più interessanti trend del settore per riproporli al cliente senza che questi debba affrontare spese eccessive. Fra le novità relative al gres basso spessore segnaliamo So-Tiles, composto da lastre in laminato ed estremamente versatile, anti graffio, non infiammabile, resistente alle alte temperature, non permeabile, non ossidabile, completamente naturale. Il prodotto è idoneo per le ristrutturazioni, si adatta perfettamente ad ambienti sia interni che esterni, privati e pubblici; davvero numerose le soluzioni compositive, ampia la scelta cromatica. Proprio grazie al basso spessore, inoltre, non è necessario sostituire il pavimento ma ci si può limitare a rivestirlo. Contenendo ulteriormente la spesa.

Gres porcellanato Ital Gres