Ital gres, rivestimenti in grès porcellanato di qualità

Redazione - 28 maggio 2017

Grès, materiale ceramico evoluto

I rivestimenti sono il primo vestito che indossa la casa. Da scegliere in base alla destinazione degli spazi e allo stile con cui li arrederemo, ci dovranno garantire nel tempo resistenza all’usura e una qualità in grado di mantenersi intatta. Per rivestire le pareti e i pavimenti degli interni domestici, oggi il mercato offre una ricca gamma di prodotti, tra cui scegliere quelli più adatti ad ogni esigenza, con caratteristiche tecniche eccellenti. Primo fra tutti il grès porcellanato, il materiale ceramico più avanzato in commercio. Dotato di una massa compatta, si ottiene pressando una mescola di argilla magra, feldspati, sabbia e caolini, che viene fatta cuocere in forno ad elevate temperature (circa 1200 C°). Tale procedimento rende il materiale non poroso e impermeabile, oltre che molto resistente anche senza smaltatura. Colori chiari, dal grigio al tortora, e texture che riproducono in maniera fedele le venature naturali del legno o la lucentezza dei marmi: oggi le piastrelle in ceramica possono essere accostate con estrema libertà a qualsiasi stile di arredo, per ottenere effetti davvero sorprendenti. Ma come scegliere la finitura e il formato più adatti alle nostre case? Dove acquistare piastrelle di qualità senza spendere una fortuna? Ital Gres distribuisce in tutta Italia pavimenti e rivestimenti in grès porcellanato prodotti in Italia delle principali marche del settore, tra cui Cotto d’Este, Blustyle e La Fabbrica.

Kerlite, grès sottile e ultraleggero

Tra i prodotti distribuiti da Ital Gres ve n’è uno particolarmente innovativo. Si tratta di Kerlite di Cotto d’Este, un tipo di grès laminato dalle elevate performance, ottenuto attraverso un sistema produttivo all'avanguardia. Il materiale viene infatti prodotto in lastre intere di 300x100 cm senza utilizzare stampi. Una linea di linea di taglio completamente automatizzata permette di ottenere i vari formati finali, che rispondano alle esigenze dell’utente finale. Kerlite ben si presta ad essere utilizzato per i rivestimenti di vari ambienti domestici, tra cui il bagno e la cucina, ambienti particolarmente vissuti in casa. Offre infatti una grande resistenza agli attacchi chimici di solventi, disinfettanti e detergenti, così come ai raggi UV che non ne alterano il culore. E’ di semplice manutenzione e si pulisce con grande facilità, mantenendo nel tempo inalterato il suo aspetto originario. Kerlite è compatibile anche con le sostanze alimentari, poiché non rilascia elementi in soluzione; ciò evita l’insorgenza di muffe, batteri o funghi. Non contenendo materie organiche, resiste al fuoco e al calore, non sprigiona fumo in caso di incendio e non emette sostanze tossiche. Disponibile nelle due differenti versioni con spessore 3mm o 3.5mm, Kerlite è un prodotto completamente naturale, ottenuto da materie prime controllate.

vendita online a prezzo outlet